Elodie al concerto di Gigi D’Alessio coperta di cristalli: l’abito a rete rivela l’intimo nero Elodie è stata tra gli ospiti speciali del concerto di Gigi D’Alessio andato in onda ieri sera su Rai 1. Per esibirsi sulle note dei grandi successi del cantante ha puntato tutto sulla sensualità con un abito a rete di cristalli che ha lasciato intravedere l’intimo.

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda Gigi D'Alessio – Uno come te, ancora insieme, uno degli esclusivi concerti che il cantante ha tenuto a Napoli per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera. Per 5 serate ha infiammato Piazza Plebiscito e, tra medley e ricordi passati, è stato raggiunto sul palco da una serie di grandi ospiti, dall'amico Alessandro Siani al figlio LDA, fino ad arrivare a Biagio Antonacci, Tananai e Lazza. Tra le regine della serata non poteva che esserci Elodie, che per l'occasione non ha rinunciato allo stile sensuale e glamour che da sempre la contraddistingue: ecco cosa ha indossato per il live partenopeo.

L'abito nudo di Elodie a Napoli

Elodie è stata tra gli ospiti del concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio. Sul palco non ha avuto paura di cantare in napoletano, riproponendo alcune canzoni iconiche del cantante (con il quale si è esibita in duetto), da Una magica storia d'amore a Io vorrei. Fin dalla sua apparizione a Piazza Plebiscito il suo look non è passato inosservato.

Ha infatti indossato un abito a rete di cristalli firmato Giuseppe Di Morabito, un modello a girocollo e smanicato con delle lunghe frange sull'orlo. La sua particolarità? Essendo completamente traforato, ha rivelato la silhouette mozzafiato della cantante, esaltata da reggiseno e tanga neri.

Elodie col blazer oversize e sandali alla schiava

Sebbene Elodie non abbia mai avuto paura di osare con la sua sensualità, per calcare il palco napoletano ha deciso di coprire l'abito nudo con un blazer doppiopetto dalla linea oversize (che ha portato sbottonato). Naturalmente non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali alla schiava con i laccetti annodati intorno alla caviglia. Collana choker scintillante, capelli effetto bagnato portati sciolti e make-up dai toni naturali: Elodie è in assoluto l'icona di stile più sensuale e trendy del mondo della musica italiano.