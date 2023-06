Elodie e Marco Megoni al Tim Summer Hits 2023: vestono coordinati tra pantaloni di pelle e cut-out Nel weekend a Roma sono state registrate le prime due puntate dei Tim Summer Hits 2023. Tra gli artisti che si sono esibiti c’erano anche Marco Mengoni ed Elodie con la loro Pazza Musica: ecco cosa hanno indossato sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche ore all'inizio dell'estate ma i festival musicali sono già partiti da diverse settimane. Lo scorso weekend è stato il turno del Tim Summer Hits 2023, evento che quest'anno viene condotto da Andrea Delogu e Nek e che girerà l'Italia a colpi di tormentoni e coreografie scatenate. La prima tappa si è tenuta a Roma, per la precisione a Piazza del Popolo, dove sabato e domenica sono state registrate le puntate di debutto che andranno in onda su Rai 2 il 25 giugno e il 2 luglio. Tra gli ospiti speciali non potevano mancare Marco Mengoni ed Elodie, che con la loro Pazza Musica stanno già scalando le classifiche del nostro paese. Sui social hanno mostrato i look da palcoscenico in anteprima: ecco cosa hanno indossato per la performance.

Elodie con gli shorts per la prima puntata

Marco Mengoni ed Elodie sono tra i protagonisti dell'estate 2023, il loro duetto Pazza Musica è già un tormentone ma solo da qualche settimana a questa parte hanno dato il via alle esibizioni di coppia. Dopo il debutto a Che Tempo Che Fa tra bermuda e completi a righe, per la prima tappa romana del Tim Summer Hits hanno preferito seguire i trend più gettonati di stagione. Marco ha seguito la mania degli outfit monocromatici con un completo bordeaux con pantaloni e maglietta aderente coordinata, mentre Elodie ha preferito dei micro shorts stringati sui lati che hanno lasciato le gambe nude. T-shirt bicolor, tacchi a spillo e capelli sciolti: la cantante ha dato l'ennesima prova di essere una diva.

I look per la prima puntata dei Tim Summer Hits

I look total black di Marco Mengoni ed Elodie

Per la seconda performance sul palco romano, quella che andrà in onda nelle seconda puntata, Marco Mengoni ed Elodie si sono vestiti in coordinato in total black. Canotta, jeans over e collane a catena di Tiffany&Co. per il cantante, pantaloni di pelle per la collega. A fare la differenza nel look di quest'ultima è stato il body, un modello cut-out su fianchi e schiena caratterizzato da due laccetti a effetto tanga che vengono portati a vista. Anche questa volta non sono mancati i tacchi a spillo e la piega extra liscia. Insomma, l'inedita coppia di artisti è destinata a infiammare l'estate: in quanti non vedono l'ora di ammirare la performance completa in tv?

