Elodie coi micro shorts di pelle infiamma il palco: è la regina di stile del Tim Summer Hits 2023 Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Tim Summer Hits 2023 e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Elodie. Per l’esibizione con Marco Mengoni ha puntato su dei micro shorts super sensuali, infiammando il palco con la sua bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

È partita l'edizione 2023 del Tim Summer Hits, il festival musicale dell'estate firmato Rai Radio 2 che ogni anno intrattiene il pubblico con gli artisti e i tormentoni simbolo della bella stagione. Ieri sera su Rai 2 è andata in onda la prima puntata (registrata qualche giorno fa a Piazza del Popolo, Roma) ed è stata all'insegna del divertimento e del glamour. Stash con i the Kolors, Mr. Rain con Sangiovanni, GianMaria con Francesca Michielin: questi sono solo alcuni dei cantanti che si sono esibiti con le loro hit che stanno scalando le classifiche italiane. Ad attirare le attenzione, però, è stata soprattutto Elodie: ecco cosa ha indossato per l'esibizione di coppia con Marco Mengoni.

I micro shorts di Elodie

L'avevamo lasciata prima in costume sui social, poi col top reggiseno al concerto Italia Loves Romagna, ieri abbiamo ritrovato Elodie in una nuova versione glamour che di sicuro sarà fonte d'ispirazione per tutte coloro che vogliono essere trendy e rock in estate. Ha raggiunto Marco Mengoni sul palco del Tim Summer Hits, con lui si è esibita sulle note di Pazza Musica e, oltre a ballare e a scatenarsi, ha anche messo in risalto la sua bellezza con un look che non poteva passare inosservato. Ha abbinato una semplice t-shirt black&white a un paio di pantaloncini di pelle lucida, un modello micro con delle stringhe sui lati e un cinturone coordinato.

Elodie in Ferragamo

Elodie non rinuncia ai tacchi a spillo

Per completare il tutto Elodie non poteva rinunciare ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione a un paio di décolleté total black, mettendo così ancora più in risalto le gambe lunghe e snelle lasciate nude. Chi ha firmato l'outfit? La Maison Ferragamo (collezione Pre-Fall 2023). Capelli sciolti ed extra lisci, trucco dai toni naturali e fare da diva: la cantante ha dato l'ennesima prova di essere una delle indiscusse regine dell'estate. In quante prenderanno ispirazione dal suo outfit basic ma allo stesso tempo super glamour? L'unica cosa certa è che l'effetto "wow" sembra essere assicurato, soprattutto se si vanta uno stacco di coscia come il suo. Non era forse lei la più stilosa della prima serata del Tim Summer Hits?

Leggi anche Blanco con le stampelle sul palco: canottiera e gamba fasciata al Tim Summer Hits