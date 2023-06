Elodie con il top reggiseno, Laura Pausini in verde fluo: i look del concerto Italia Loves Romagna Sul palco di Italia Loves Romagna, il concerto dedicato alle popolazioni alluvionate, gli artisti hanno mostrato le tendenze estive del momento: cosa hanno indossato Laura Pausini, Emma, Tananai e Elodie.

A cura di Beatrice Manca

Elodie, foto via Instagram @italialovesromagna

Le star della musica italiana in prima fila per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione in Romagna. Sabato 24 giugno a Campovolo si è svolto il concerto Italia Loves Romagna, condotto da Amadeus e trasmesso in diretta su Rai1. Tra gli ospiti Laura Pausini, che si è commossa parlando della sua terra, Tananai, Blanco, Fiorella Mannoia, Zucchero, Emma ed Elodie, che ha sfoggiato un completo nero con lingerie a vista.

Elodie con il tailleur pantalone

Elodie sta scalando le classifiche dell'estate con il brano Pazza Musica, in cui duetta con Marco Mengoni e sfoggia un nuovo colore di capelli, castano ramato. Per il concerto ha puntato su look monocromatici: durante le prove si è vestita di bianco, con una semplice canottiera (il capo must dell'estate) abbinata ai pantaloni.

Elodie durante le prove di Italia Loves Romagna

Per l'esibizione invece ha puntato sul total black, sfoggiando una rivisitazione sexy del classico tailleur pantalone con un blazer satinato aperto che rivelava la lingerie con top reggiseno incrociato e tanga che spuntava dai pantaloni a vita bassa. Un look che univa glamour e sensualità, completando da una collana nera e da uno chignon tirato sulla nuca.

Elodie, foto via Instagram @italialovesromagna

Da Emma a Tananai, i look del concerto

Outfit total black anche per Emma, che è salita sul palco con una giacca scintillante, e per Elisa, chic con una tuta satinata con allacciatura all'americana. Laura Pausini invece ha puntato sui colori fluo, scegliendo un completo verde neon con un top argento che spuntava sotto al blazer doppiopetto. Il look era interamente firmato Versace.

Laura Pausini in Versace, foto di Francesco Prandoni

Insieme a lei è salita sul palco Giorgia, con un paio di jeans e una giacca blu. Il jeans ha caratterizzato anche l'outfit di Tananai, che ha indossato un look total denim con un effetto tie-dye, completato da una t-shirt nera. Oltre alla musica quindi, moda e tanto divertimento, nel segno della solidarietà.