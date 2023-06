Italia loves Romagna, Amadeus: “È accaduto qualcosa di drammatico, ma l’unione fa la forza”

Italia loves Romagna è il concerto benefico che nasce con l'intento di dimostrare il proprio sostegno e raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione. È stato Amadeus ad aprire l'evento, trasmesso da Rai1 sabato 24 giugno. Il conduttore ha voluto rimarcare la magia di questa serata che vedrà salire sul parco gli artisti più amati del panorama musicale italiano. Tutti con l'Emilia Romagna nel cuore:

L'unione fa la forza, è la verità. È quello che accade questa sera, dove l'Italia intera si unisce per aiutare le popolazioni della Romagna, attraverso la vostra presenza, attraverso il numero solidale e attraverso i cantanti che sono uniti in questo compito bellissimo.

Amadeus, salito sul palco del concerto Italia loves Romagna, ha aperto le danze davanti a una platea di 40 mila persone: "Una serata incredibile. Una serata di grande musica. Un saluto a chi ci segue da casa da parte di oltre 40 mila persone. Tutto è pronto per una serata che abbiamo definito magica. La musica scende in campo accanto a questa regione che abbiamo nel cuore, che è l'Emilia Romagna". E ha continuato:

Naturalmente non sono solo emiliani o romagnoli, ma cantanti che hanno voluto dire di sì all'invito per stare vicini a questa meravigliosa regione. Sono felice e orgoglioso di essere romagnolo di nascita, sono nato a Ravenna. Non potevo mancare, anzi grazie per avermi invitato. Sapete che è accaduto qualcosa di drammatico un mese fa, la musica vuole – attraverso ciò che canteremo e ascolteremo questa sera – invitare tutti voi a donare anche una piccolissima somma. Così, tutti insieme, potremo aiutare l'Emilia Romagna in una maniera fantastica.