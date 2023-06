Ascolti tv sabato 24 giugno: chi ha vinto tra Italia Loves Romagna e Lo Show dei Record Gli ascolti tv di sabato 24 giugno 2023: chi ha vinto tra Italia Loves Romagna, il concerto da Campovolo in diretta su Rai Uno, e Lo show dei Record di Gerry Scotti. Tutti i dati auditel.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di sabato 24 giugno 2023 ha offerto ai telespettatori informazione, intrattenimento e film. Su Rai Uno è andato in scena il concerto Italia Loves Romagna, l'evento benefico per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. Diciotto grandi nomi della musica italiana hanno intrattenuto i presenti a Campovolo e i telespettatori da casa, tutti con un unico grande scopo, quello di sostenere le popolazioni colpite dalla pioggia e dal fango. Rai 3, Rete 4 e La7 hanno dedicato la loro prima serata alla rivolta del gruppo Wagner in Russia contro Putin con approfondimenti e interviste. Gerry Scotti su Canale5 è andato in onda con il suo Lo Show dei Record: uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo hanno mostrato al pubblico prove e performance sorprendenti. Ecco tutti i dati auditel.

Italia Loves Romagna e Lo Show dei Record, i dati auditel di Rai Uno e Canale5

L'evento benefico Italia Loves Romagna andato in scena ieri sera alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) e in diretta su Rai Uno con i grandi artisti della musica italiana del momento è stato seguito da X spettatori pari a uno share del %. Su Canale 5 la replica di Lo Show dei Record con Gerry Scotti alla conduzione ha interessato invece X spettatori pari a uno share del %.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai 2 il film Desideri mortali di Devon Downs e Kenny Gage ha registrato X spettatori pari a uno share del %. Lo speciale TG3 su Rai3 dedicato al tentativo di colpo di Stato in Russia è stato seguito da X spettatori pari a uno share del %. Italia Uno con Indiana Jones e il tempio maledetto ha segnato X spettatori pari a uno share del %. Rete 4 con Quarta Repubblica – Speciale Russia ha totalizzato X spettatori pari a uno share del %. Anche La7 ha dedicato la serata agli aggiornamenti su quanto sta avvenendo in Russia ed ha segnato X spettatori pari a uno share del %. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato X spettatori, share del %.