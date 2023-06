Italia Loves Romagna 2023: cantanti, orari e come seguirlo in tv e streaming Sabato 24 giugno 2023 in onda su Rai Uno il concerto Italia Loves Romagna, l’evento benefico per le zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. Amadeus, Panariello, Fagnani e Marcuzzi alla conduzione, tra gli artisti anche Negramaro, Elisa, Elodie, Gianni Morandi, Zucchero.

A cura di Gaia Martino

Sabato 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Campovolo ci sarà il concerto a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Tutto il ricavato dello show sarà donato alle zone colpite dal drammatico evento geologico causato dalla forte pioggia che si è abbattuta sulla Regione. L'evento voluto da Sottosegretario alla Cultura con delega a musica e spettacolo Gianmarco Mazzi, andrà in onda, senza stacchi pubblicitari, su Rai Uno e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20.30. Sul palco saliranno grandi nomi della musica italiana, da Blanco, a Giorgia, Emma, Tananai. Alla conduzione si alterneranno Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani.

Gli ospiti del concerto Italia Loves Romagna 2023

Grandi nomi della musica italiana saliranno sul palco di Italia Loves Romagna 2023. Da Blanco, ad Andrea Bocelli, ecco tutti i nomi:

Elisa

Blanco

Andrea Bocelli

Elodie

Emma

Giorgia

Irama & Rkomi

Luciano Ligabue

Madame

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Negramaro

Laura Pausini

Max Pezzali

Salmo

Tananai

Zucchero

Gli artisti si mescoleranno tra loro anche per realizzare diversi duetti, poi ci sarà una super band di 10 elementi, secondo quanto si legge su Rai News, e l'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti emiliani e romagnoli. Tutto il ricavato del concerto sarà donato in beneficenza.

Come seguirlo in diretta tv e in streaming

La serata di Italia Loves Romagna 2023 sarà trasmessa su Rai Uno e in streaming sul portale di Rai Play e andrà in onda senza stacchi pubblicitari. Per chi desidera seguire l'evento al vivo, i biglietti per Italia Loves Romagna sono disponibili sui circuiti di rivendita abituali. Stando a quanto si legge su Rai News, sarebbero attesi a Campovolo circa 50mila spettatori.