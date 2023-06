Andrea Bocelli sul palco di Italia Loves Romagna: “Da questa regione ho imparato forza e volontà” Sul palco di Italia Loves Romagna anche Andrea Bocelli che, rivolgendosi al pubblico, ha espresso la sua vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita da alluvione: “Ho vissuto qua per sei anni, da questa regione ho imparato spirito di collaborazione, forza, volontà, coraggio”.

A cura di Elisabetta Murina

Tra gli artisti sul palco di Italia Loves Romagna, il concerto per sostenere l'Emilia Romagna colpita dall'alluvione lo scorso maggio, c'è anche Andrea Bocelli. Il noto tenore internazionale, dopo aver cantato Miserere insieme a Zucchero, ha voluto mostrare il suo sostegno alla Romagna anche con un piccolo discorso, rivolgendosi ai presenti e a tutto il pubblico a casa.

Le parole di Andrea Bocelli

In diretta dalla RFC Arena di Reggio Emilia (Campovolo), Andrea Bocelli si è esibito con due brani: prima Misere (insieme a zucchero) poi Con Te Partirò. Tra le due performance, il tenore si è rivolto al pubblico e ha raccontato che la sua vita, per alcuni anni, si è intrecciata con la Romagna. Per questo motivo, era ancora più importante essere su quel palco:

Vi ringrazio moltissimo per questo invito perché, come forse in pochi di voi sanno, ho vissuto 6 anni della mia fanciullezza in questa regione, cinque anni qui a Reggio Emilia e un anno a Bologna. Ho imparato anche il dialetto, lo sapevo parlare e lo capivo benissimo, ma soprattutto ho imparato da questo popolo tante cose importanti: la volontà, la laboriosità, lo spirito di collaborazione, la forza, il coraggio di affrontare le situazioni difficili, come quelle che il popolo romagnolo ha dovuto affrontare in questo periodo. Io volevo essere qui perché sono qui con il cuore.

Amadeus ha aperto il concerto Italia Loves Romagna

Italia loves Romagna è il concerto benefico nato per sostenere e raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. La serata, in diretta dalla RFC Arena di Reggio Emilia e trasmessa su Rai1, è condotta da Amadeus e Alessia Marcuzzi. Ed è stato proprio il conduttore a dare il via all'evento, parlando alle 40mila persone presenti: