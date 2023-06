Italia Loves Romagna, Giuliano Sangiorgi spiega il saluto alle Marche: “Colpita quanto la Romagna” Il cantante dei Negroamaro spiega perché durante il concerto di beneficenza per aiutare la Romagna ha nominato la regione limitrofa sul palco: “Volevamo raggiungesse anche le Marche che sono stata una regione colpita tanto quanto la Romagna”.

A cura di Andrea Parrella

L'evento di Italia Loves Romagna è stato un grande successo televisivo e di pubblico, con la presenza di 40 mila spettatori all'evento. Non sono mancati grandi momenti musicali. Tra gli artisti sul palco c'erano anche i Negroamaro, con Giuliano Sangiorgi che si è reso protagonista di una gaffe sul palco della RCF Arena di Campovolo, l’evento benefico organizzato da Laura Pausini per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati della sua regione. Il cantante, nel corso dell'esibizione ha esclamato: “Fate sentire tutto l’amore per le Marche!“.

Una frase che è parsa fuori luogo, immortalata in un video che in pochi minuti ha fatto il giro della rete, costringendo Giuliano Sangiorgi a spiegare l'accaduto in un post, pubblicato dall'artista nelle scorse ore:

“Ciao a tutti, buongiorno! Quello di ieri è stato un super concerto! Italia Loves Romagna! Mi sembra però giusto e doveroso poter raccontare il mio messaggio che è andato oltre la Romagna. L’ho fatto con un urlo al cielo, volevo che il mio messaggio arrivasse anche alle Marche. In quei giorni eravamo attenti anche a quella terra dove abbiamo preparato la data zero del nostro concerto. Quando ho urlato al cielo il nostro sostegno alle Marche, quindi, voleva essere un pensiero allargato. Volevamo raggiungesse anche le Marche che sono stata una regione colpita tanto quanto la Romagna”.

Quello di Italia Loves Romagna è stato ad ogni modo un evento di grande successo, con risultati rilevanti anche per quel che riguarda gli ascolti della serata condotta da Amadeus. L'abbraccio dell'Italia alla Romagna è stato un grande spettacolo che ha visto alternarsi sul palco decine di artisti della scena musicale italiana. L'evento di Rai1 ha conquistato la platea televisiva con il 30.8 di share per una media di 3 milioni 450 mila telespettatori.