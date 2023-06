Italia Loves Romagna, Laura Pausini si commuove: “L’amore e il coraggio me li ha dati la mia terra” Laura Pausini è tra gli artisti che si sono esibiti sul palco di Italia Loves Romagna, il concerto a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Romagnola doc, la cantante si è commossa parlando al pubblico: “Sono nata qui, l’amore e il coraggio che ho me li ha dati la mia terra”.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, sabato 24 giugno, si tiene il concerto Italia Loves Romagna, una serata a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione in Romagna. L'evento, condotto da Amadeus, va in onda su Rai1 ed è in diretta dalla RFC Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Tantissimi gli artisti che hanno voluto esprimere la loro vicinanza ai cittadini esibendosi sul palco. Tra questi anche Laura Pausini, nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, che è stata in prima fila durante l'alluvione dello scorso maggio.

Laura Pausini commossa sul palco di Italia Loves Romagna

Laura Pausini è salita sul palco e, dopo aver cantato Romagna Mia a cappella, Benvenuto e Simili, ha preso parola per ribadire la sua vicinanza alla Romagna e a tutte le popolazioni colpite dall'alluvione. Con la voce rotta dall'emozione, ha detto:

Questo amore l’ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove come tanti di voi che siete qui e che ci guardate da casa abbiamo imparato a diventare emiliano romagnoli. A fare quella cosa che si è vista in televisione, quando avete pulito le case cantando Romagna mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi. Ringrazio tutti i miei compaesani, la musica è in prima fila ma non basta, adesso comincia la parte dura. Sono nata qui e questo coraggio di girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola. Quando hai una possibilità devi andare a prendertela e questo me l’ha insegnato la mia terra.

La vicinanza di Laura Pausini all'Emilia Romagna

Nei giorni dell'alluvione, lo scorso maggio, Laura Pausini è stata una dei personaggi dello spettacolo che più è corsa in aiuto delle popolazioni colpite. Nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, l'artista aveva testimoniato sui social il disastro che ha colpito anche la sua famiglia, mostrando i genitori che spalavano il fango e gli oggetti di quando era bambina andati ormai distrutti. Per questo, ha deciso di essere in prima fila nella raccolta fondi per aiutare le persone colpite.