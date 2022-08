Federica Panicucci vola alle Maldive ma i bagagli sono smarriti: “Sull’isola solo con lo spazzolino” Voli cancellati, posticipati, bagagli smarriti. È la situazione in molti degli aeroporti nonostante siano presi d’assalto dai turisti. Così la vacanza alle Maldive della conduttrice Mediaset si è trasformata in un’avventura da vera e propria naufraga.

A cura di Giulia Turco

Disavventura per Federica Panicucci in vacanza alle Maldive insieme al marito Marco Bacini. La conduttrice ha raccontato lo smarrimento dei loro bagagli dovuto ai disagi che negli ultimi tempi stanno caratterizzando gli aeroporti internazionali. Nulla di grave per Federica Panicucci, visto che il danno maggiore è stato dover sopravvivere sull’isola soltanto con uno spazzolino da denti.

Federica Panicucci e Marco Bacini alle Maldive senza vestiti

Voli cancellati, posticipati, attese infinite e bagagli smarriti. È la situazione in molti degli aeroporti che, nonostante siano presi d’assalto dai turisti in queste settimane, devono fare i conti con gli scioperi dei dipendenti delle compagnie aeree. Così la vacanza alle Maldive della conduttrice Mediaset si è trasformata in un’avventura da vera e propria naufraga. A raccontarlo è lei stessa sui social, dove ha condiviso la sua esperienza con i suoi followers: “Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata! Marco ed io siamo partito per il nostro posto del cuore, tutto meraviglioso tranne che siamo atterrati ieri mattina alle 10 e le nostre valigie no”, ha spiegato.

Il ritrovamento dei bagagli

I bagagli di Federica Panicucci e Marco Bacini infatti sarebbero arrivati all’aeroporto di destinazione soltanto due giorni dopo rispetto allo sbarco dei passeggeri. “Praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti e nient’altro”, ha aggiunto la conduttrice. La coppia per fortuna alloggia in un resort che dispone di tutti i comfort, dunque non è stato un grande problema non avere con sé i propri vestiti. Nell’attesa avrebbero ricevuto “una t-shirt omaggio del posto dove siamo. Ma tutto è bene quel che finisce bene: la valigia è arrivata, era chiusa, perfetta, dentro c’era tutto. La vacanza può iniziare”.