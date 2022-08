Estefania Bernal: “Con Roger siamo rimasti solo amici dopo l’Isola, non è scoccata la scintilla” Ospite della trasmissione Non Succederà Più, l’ex naufraga Estefania Bernal ha raccontato in che rapporti è oggi con Roger Balduino e con Edoardo Tavassi, ai quali si era avvicinata durante l’avventura all’Isola dei Famosi.

Estefania Bernal è tornata a parlare del rapporto con Roger Balduino, nato sull'Isola dei Famosi 2022. Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, l'ex naufraga ha raccontato come è nato il legame con il modello argentino e anche come è continuato una volta finita l'avventura in Honduras.

In che rapporti sono oggi Estefania e Roger

Ai microfoni di Giada Miceli, la modella argentina ha rivelato di aver visto Roger una volta tornata alla vita di tutti i giorni, ma che tra loro la famosa scintilla dell'amore non è mai scoccata e che per questo sono rimasti solo amici:

Ci siamo visti normalmente, non è scoccata la scintilla. Lui è bellissimo, un bravissimo ragazzo e poi la gente ci voleva insieme. Però abbiamo un bellissimo rapporto, da amici. Mi ha fatto molto piacere conoscerlo, è un figo pazzesco, facevamo una bella coppia.

Il rapporto di Estefania con Edoardo Tavassi

Nell'ultimo periodo di permanenza sull'Isola dei Famosi, Estefania si era avvicinata molto anche ad Edoardo Tavassi, tanto che diversi pensavano tra loro ci potesse essere qualcosa di più della semplice amicizia, nonostante il fratello di Guendalina Tavassi avesse manifestato un interesse anche nei confronti di Mercedesz Henger. L'ex naufraga ha spiegato in che rapporti sono ora:

