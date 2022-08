Estefania Bernal: “La cosa che mi è mancata di più all’Isola dei famosi è stata il telefonino” In una intervista a Confidenze, la modella racconta il suo momento d’oro e spiega come adesso si stia godendo un po’ di riposo a Mykonos.

Estefania Bernal è stata una delle rivelazioni dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove si è resa protagonista di una relazione abbastanza complicata con Roger. In una intervista a Confidenze, la modella racconta il suo momento d'oro e spiega come adesso si stia godendo un po' di riposo a Mykonos, in compagnia della sua amica Anto, argentina proprio come lei. Su quello che le è più mancato all'Isola, rivela che il contatto telefonico è tra le cose che più avrebbe voluto: "Là mi mancavano le telefonate e i messaggi coi miei genitori. E le uscite con le amiche. Ne ho parecchie".

Le parole di Estefania Bernal

Estefania Bernal si racconta al settimanale spiegando che non aveva messo in considerazione di affrontare, al ritorno dall'Honduras, una sorta di "effetto Isola".

Non avevo pensato all'effetto Isola. Ma appena sono rientrata dopo la finale, già all'aeroporto ho notato che qualcosa era cambiato. La gente mi sorrideva e mi salutava, alcuni mi hanno chiesto l'autografo o un selfie, insomma mi riconoscevano tutti. È stato bellissimo e ancora oggi mi fermano per strada mi fa un enorme piacere.

Oggi è single, sogna un uomo gentile

Estefania Bernal ha avuto un flirt molto importante all'Isola dei Famosi con Roger Balduino, ma adesso è un capitolo chiuso:

Se penso al mio futuro, nella mia vita privata, mi vedo con accanto l'uomo della mia vita: un uomo gentile e intelligente. Figli? Sì, magari più in là, dopo i 30 anni.

Il futuro in televisione

Il futuro è certamente in televisione, dato che ora è single ed è concentrata sulla carriera. Un desiderio espresso è quello di provare a partecipare a un programma televisivo: "Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle oppure a Pechino Express. Inoltre, se mi offrissero un ruolo in un film accetterei subito. Nel frattempo, continuo a lavorare come modella che è un mestiere che amo".