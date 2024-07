video suggerito

Federica Panicucci perde il volo di ritorno dalle vacanze: “Non siamo potuti salire sull’aereo” Federica Panicucci racconta sui social il disagio vissuto nel viaggio aereo di ritorno da Dubai. La conduttrice scrive nelle sue storie Instagram: “Nessuno che si sia scusato, che ci abbia spiegato il perché di tutto questo. Niente di niente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Federica Panicucci ha raccontato sui social il disagio vissuto durante un viaggio in aereo. Nelle storie pubblicate su Instagram la conduttrice, di ritorno da Dubai, si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui lamentava di non essere riuscita a prendere la coincidenza a causa della compagnia aerea. Stessa sorte è toccata ad altri cinque passeggeri.

Lo sfogo di Federica Panicucci sui social: "Non ci saremmo dovuti preoccupare di nulla"

Nelle sue storie Instagram Federica Panicucci spiegava come il suo volo in coincidenza a Roma Fiumicino fosse atterrato con un'ora di ritardo: "Segnalo al personale di bordo che ho il volo in coincidenza e che a causa del ritardo rischio di perderlo ma viene detto a me e ad altri cinque passeggeri che il volo in coincidenza ci aspetterà e che il Comandante è stato avvisato. Non dobbiamo preoccuparci di nulla. Che sollievo! Bello essere seguiti così dalla compagnia aerea. Ci rilassiamo". Una volta arrivati nella capitale la conduttrice e gli altri viaggiatori si affrettano a raggiungere l'imbarco. "Nonostante le rassicurazioni, andiamo veloci al gate indicato, il tabellone segnala imbarco immediato. Arriviamo trafelati ma felici di avercela fatta e invece no – scrive Panicucci – L'addetta al gate ci guarda con aria rassegnata e ci dice che ha già chiuso il volo".

"Proprio un bel modo di trattare i tuoi passeggeri"

La conduttrice, colta alla sprovvista, ha subito chiesto spiegazioni sul perché il volo fosse chiuso viste le precedenti rassicurazioni: "Volano grida, la rabbia prende il sopravvento. C'è anche anche una signora di ottant'anni con noi che nel frattempo è arrivata al Gate. Il volo partiva alle 17:30, siamo arrivati alle 17:31, un passeggero anche prima. Volo chiuso e sei passeggeri a terra. Ci voltiamo e vediamo l'aereo ancora attaccato al finger!" Panicucci chiarisce di aver provato a insistere ma inutilmente, continuando a chiedere di avvisare qualcuno e rimarcando come le avessero garantito che il volo avrebbe aspettato. "L'aeromobile è stato attaccato al finger almeno altri 15 minuti senza che nessuno facesse niente. Nessuno che si sia scusato, che ci abbia spiegato il perché di tutto questo. Niente di niente – conclude – Grazie a nome di tutti e 6 i passeggeri (e della signora 80enne). Proprio un bel modo di trattare i tuoi passeggeri".