Federica Panicucci alle Maldive: in vacanza è trendy con trikini e bikini colorati Federica Panicucci è volata alle Maldive con la famiglia: i suoi look balneari sono trendy e alla moda.

A cura di Giusy Dente

Federica Panicucci in Le Naty

Dopo un'intensa stagione televisiva, Federica Panicucci si sta godendo un po' di meritato relax. Ha salutato il suo pubblico, dando appuntamento a settembre, quando tornerà sul piccolo schermo non solo con che Mattino Cinque (che la vede al timone insieme a Francesco Vecchi). Sarà la conduttrice anche di Back To School 2: prenderà il posto di Nicola Savino, nel programma di Italia 1 che vedrà tanti vip tornare sui banchi di scuola. Per ricaricare le batterie, Federica Panicucci è volata alle Maldive col compagno e figli.

L'estate di Federica Panicucci

Conclusi gli impegni televisivi, l'anno scorso Federica Panicucci era partita alla volta di Forte dei Marmi in dolce compagnia. Ma la sua meta preferita, in estate, sono le Maldive, dove infatti è tornata anche quest'anno assieme al compagno Marco Bacini, con cui è fidanzata dal 2016. Assieme alla coppia ci sono anche i due figli di lei, la sedicenne Sofia e Mattia, nati dal precedente matrimonio con Mario Fargetta: sono stati insieme dal 1995 al 2015.

in foto: bikini Le Naty

La famiglia sta soggiornando presso l'Emerald Maldives Resort & Spa, una location da sogno a 5 stelle dotata di ogni comfort, situato sull’isola di Maagau nell’atollo di Dhaalu. La conduttrice ha scelto una vacanza all'insegna del relax: acque cristalline, spiagge dorate e ovviamente look balneari curatissimi e trendy.

Federica Panicucci in Le Naty

La 54enne ha una predilezione per i micro bikini: il modello must del suo guardaroba vacanziero è il due pezzi con reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti sui fianchi. In questi giorni alle Maldive ne ha sfoggiati diversi, uno più fashion dell'altro. È del brand di beachwear Le Naty il due pezzi rosso con la scrivva LOVE sulle coppe del reggiseno. Costa 190 euro.

Federica Panicucci in Le Naty

Dello stesso brand è anche il modello Star Glitter Luxury color magenta: è caratterizzato da applicazioni a forma di stella sulla parte superiore (nuovamente a triangolo) e ricami su quella inferiore (una brasiliana con laccetti regolabili sui fianchi dall'effetto arricciato). Costa 240 euro. E non le è sfuggito il ritorno del trikini, che anche quest'estate spopolerà sulle spiagge. Ne ha scelto uno giallo, colore perfetto per far risaltare l'abbronzatura e i suoi capelli biondi. "Sembri una ventenne" le ha scritto qualcuno su Instagram: la conduttrice è in forma smagliante.