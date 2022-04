Elettra Lamborghini ai Grammy 2022 con Afrojack: osa con maxi spacco e scollatura vertiginosa Alla 64esima edizione dei Grammy Awards, hanno partecipato anche Elettra Lamborghini e Afrojack. La coppia ha sfilato sul red carpet in total black.

A cura di Giusy Dente

in foto: Afojack e Elettra Lamborghini ai Grammy Awards

Messa da parte la ‘movimentata' notte degli Oscar, è stata la volta dei Grammy Awards, i premi dedicati al mondo della musica. Il red carpet si è affollato di celebrities, tra abiti da sogno, outfit eccentrici, look inediti. Dua Lipa, per esempio, ha stupito tutti con uno stravolgimento: è passata ai capelli biondi. Con lei hanno sfilato Hailey e Justin Bieber, John Legend e Chrissy Teigen, Billie Eilish, Lady Gaga: quest'ultima ha trionfato nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album. E poi ancora: Jared Leto, Avril Lavigne, J Balvin, Afojack e Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini e Afrojack, red carpet di coppia

Elettra Lamborghini e Afrojack si sono detti sì a settembre 2020. Sicuramente i due hanno in comune la passione per la musica. Si sono conosciuti proprio a un evento del settore, gli Mtv Europe Musica Awards di Bilbao; si sono fidanzati ufficialmente il giorno di Natale del 2019. In comune hanno anche la passione per i viaggi. Di recente li abbiamo visti in giro per il mondo di frequente, sia per motivi di lavoro che per piacere.

in foto: Afojack e Elettra Lamborghini ai Grammy in Philipp Plein

Lei è volata a Sharm El Sheikh con le amiche, poi col marito è stata a Miami Beach, dove si è rilassata sotto il sole sfoggiando la sua nuova linea di intimo (ovviamente maculata!). Dopo insieme si sono spostati alla volta di Las Vegas, per prendere parte alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards.

Il look di Elettra Lamborghini

In attesa di vincere il tanto agognato Grammy, Elettra Lamborghini ha partecipato alla 64esima edizione della kermesse, sfilando sul red carpet assieme al marito Afrojack. Il look di entrambi, in total black, era firmato Philipp Plein. La giacca del dj e producer aveva un dettaglio personalizzato: accanto al logo della Maison sulla targhetta, nome e persino incisione della ricorrenza.

Per quanto riguarda invece l'ereditiera, ha puntato su un abito lungo ricoperto di glitter, con schiena nuda, maxi spacco, profonda scollatura a V e cintura gioiello. I sandali sono stati il solo dettaglio anticipato nelle Instagram Stories, dove ha testimoniato alcune fasi della preparazione.

in foto: sandali Philipp Plein

Sono calzature di Philipp Plein e fanno parte della collezione Spring-Summer 2022: presentano tacco di 12 cm, cinturino e fascetta tempestati di cristalli. Sul sito ufficiale costano 1440 euro. Il tocco personalizzato sta nella suola: a stampa maculata, in perfetto stile Lamborghini!