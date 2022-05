Elettra Lamborghini ama le maxi scollature: posa in tuta aderente e body multicolor Nuovo shooting fotografico per Elettra Lamborghini, che ha condiviso con fan e follower le immagini del set. Nei look ha puntato su maxi scollature audaci.

A cura di Giusy Dente

Tra un set fotografico e l'altro, Elettra Lamborghini condivide sempre con piacere alcuni scatti della sua preparazione con fan e follower. Ha dato alcune anticipazioni anche del suo ultimo shooting, dove a dominare sono (come sempre) look audaci e sexy. Se c'è una cosa a cui proprio non sa rinunciare sono le maxi scollature, visto che il décolleté è uno dei suoi punti forti. Ha ammesso di aver rifatto questa parte del corpo, mentre ha sempre ribadito di avere un lato B completamente naturale, senza plastica né intervento del chirurgo. Anche sul red carpet ama osare con scollature vertiginose: l'ultima occasione è stata la recente premiazione dei Grammy Awards, a cui ha partecipato col marito Afrojack attirando su di sé gli sguardi di tutti.

Elettra Lamborghini audace sul set

L'ereditiera ha cambiato look, puntando in vista delle giornate calde su qualcosa di più trendy. Se prima i capelli le arrivavano appena sotto le spalle ora ha puntato su un caschetto asimmetrico con la frangetta a tendina aperta al centro. Il nuovo hair style è protagonista anche dello shooting realizzato poche ore fa. La 27enne non ha esitato a mostrarsi prima alla fase trucco, poi durante lo scatto delle foto, mostrando nel dettaglio i look scelti.

Ha puntato sulle maxi scollature che lasciano il seno in vista, tra crochet e colori, abiti lunghi e tute aderenti, ovviamente tutto griffato. Uno degli abiti è una creazione firmata Saint Laurent: si tratta di un vestito lungo in crochet nero a righe, con spacchi laterali, dettagli laterali cut out e scollatura sulla schiena a forma di stella. Sul sito della Maison costa 1290 euro.

Più colorati sono gli altri due outfit. Uno è una jumpsuit blue elettrico con fasce che coprono il seno e si intrecciano sul collo, lasciando la pancia scoperta.L'altro è un abbinamento firmato Versace, come si nota dalla varietà di colori e all'iconica stampa Barocco Goddess della Maison italiana, di grande impatto visivo.

Elettra Lamborghini ha utilizzato un body e un paio di leggings. Il primo presenta maniche lunghe e revers a scialle: costa 950 euro. Il secondo invece sul sito della Maison è venduto a 490 euro. Sembra che i fan l'abbiano particolarmente apprezzata in questa versione, in cui mostra il lato di sé più sensuale e audace.