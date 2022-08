Elettra Lamborghini gioca allo specchio: con un gesto la scollatura della tuta diventa maxi Elettra Lamborghini ama le maxi scollature. È bastato spostare le fasce incrociate sul davanti per rendere immediatamente la tuta aderente ancora più audace.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini ama gli outfit audaci e provocanti: body sgambati, maxi scollature e tute aderenti sono i capi must del suo guardaroba. Questa estate sta dando il meglio in quanto a sensualità, soprattuto sul palco: quando è in scena la Twerking Queen non si smentisce mai!

I look dell'estate di Elettra Lamborghini

Come aveva promesso ai suoi fan, la cantante ha lanciato un tormentone estivo: Caramello la vede collaborare con Rocco Hunt e Lola Indigo. I tre si stanno esibendo da settimane e ogni appuntamento è un'occasione per ammirare i provocanti look della 28enne. A Gallipoli lo show è stato con body-perizoma rosa alato, al Tim Summer Hits ha proposto degli scintillanti pantaloni effetto rete, al Battiti Live ha infiammato l'ultima puntata brillando con la jumpsuit di cristalli. E anche il suo nuovo videoclip non è da meno! Per la promozione si è mostrata in una sexy tutina neon strappata, originale e di forte impatto.

Insomma, sa sempre come stupire con la sua audacia! Queste scelte di stile a volte fanno sentire autorizzati gli haters a sbilanciarsi con comportamenti maleducati e commenti sgradevoli. È accaduto proprio a giugno durante un dj-set a Riccione: la Lamborghini ha dovuto interrompere lo show perché una persona tra il pubblico ha cominciato a insultarla pesantemente. Lei lo ha fatto uscire dalla sala e ha ribadito una volta per tutte: "Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita".

Bel vestito…ah no!

Elettra Lamborghini sicuramente ha un rapporto di grande confidenza col proprio corpo e ama prendersene cura, per stare sempre in forma. Molti si chiedono se il suo lato B sia del tutto naturale o se ci sia lo zampino della chirurgia! Ebbene, lei ha sempre smentito il ricorso a qualunque intervento: non c'è plastica nel suo famoso lato B maculato. Il segreto delle sue forme sta in costanti trattamenti estetici a cui si sottopone, ma nulla di invasivo o estremo. Oltre al lato B sicuramente è il seno esplosivo il suo secondo marchio di fabbrica.

La cantante si piace e ama mostrarsi, ma sa anche giocare molto col suo corpo e le sue forme, ironizzando sulle sue audaci scelte in fatto di abbigliamento. Ha trasformato una tuta verde aderentissima, con incrocio sul dècolleté e addominali in vista, in un capo decisamente sexy: è bastato spostare le fasce anteriori per lasciare entrambi i seni scoperti e completamente in vista. "Bel vestito" ha commentato. Poi ha rimesso tutto al suo posto, sorridendo maliziosa col pollice alzato.