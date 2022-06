Elettra Lamborghini si prepara per il video di Caramello: qual è il suo segreto per un lato b perfetto Elettra Lamborghini si sta preparando per il video Caramello e ha documentato tutto sui social. Qual è il segreto del suo lato b tonico? Lo ha rivelato nelle Stories, annunciando di essere prontissima per le riprese.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è pronta per dare il via alla sua estate: qualche giorno fa ha annunciato a sorpresa la collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo e ora si prepara a conquistare le classifiche del nostro paese. A partire dal 17 giugno la hit che ha realizzato con loro, Caramello, comincerà a essere trasmessa in radio e successivamente verrà accompagnata anche da un video pensato ad hoc per la bella stagione. Nelle prossime ore i tre si daranno da fare con le riprese della clip ma al momento solo l'ereditiera ha documentato i preparativi sui social. Per apparire al meglio si è affidata alla sua dottoressa di fiducia, specialista in medicina estetica, che le ha consigliato un trattamento per vantare un lato b perfetto.

Cos'è l'EMS-Tone

Al motto di "Cosa non si fa per avere la chiappa perfetta quest'estate" Elettra Lamborghini si è immortalata seduta sul lettino della sua dottoressa mentre si sottoponeva a un trattamento tonificante per il lato b. Nelle Stories ha indossato solo il perizoma, dunque ha lasciato i tatuaggi maculati in vista, e ha applicato dei sensori massaggianti su entrambi i glutei. Il trattamento si chiama EMS-Tone e, servendosi di una tecnologia che utilizza un campo elettrico focalizzato per causare contrazioni muscolari, dona tono e forma alle zone trattate. Il risultato? Riduce ritenzione idrica, cellulite e tessuto adiposo sottocutaneo poiché è come se ci si sottoponesse a delle intense sedute di attività sportiva, a patto che si ripeta tutto 1-2 volte alla settimana.

Elettra Lamborghini si sottopone al trattamento EMS–Tone

Perché Elettra Lamborghini ha dei nastri colorati sui fianchi

Poco dopo aver terminato la seduta estetica, Elettra Lamborghini si è scattata un selfie allo specchio in intimo, lasciando in bella vista dei nastri fucsia e celesti applicati sulle cosce e sul fondoschiena. Ha poi commentato: "E con questi direi che sono pronta per il video". A cosa servono quei nastri colorati? Il trattamento si chiama Kinesio Taping e favorisce un effetto di drenaggio linfatico sulla zona trattata se il nastro adesivo viene indossato per 24 ore. Insomma, la cantante non ha paura di rivelare i suoi segreti per vantare una forma fisica perfetta: in quanti si informeranno sui trattamenti a cui si è sottoposta per avere un lato b tanto tonico?

