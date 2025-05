Bianca Censori provoca con la gonna-cintura che copre davanti e lascia scoperto il lato B

video suggerito

È una gonna, ma copre solo la parte anteriore del corpo lasciano il lato B in vista: decisamente un indumento insolito, ma in perfetto stile Bianca Censori.

A cura di Giusy Dente

Bianca Censori e Kanye West sono ancora una coppia? Nonostante siano circolate voci di separazione, la coppia è stata nuovamente avvistata insieme a Maiorca. Sono stati paparazzati al mercato di Santanyí, dove la compagna del rapper è stata fotografata con una mise che non poteva non attirare l'attenzione. Non è esattamente un look quotidiano tradizionalmente inteso, di quelli che si indossano per uscire velocemente a fare la spesa. Ma se una persona qualunque infilerebbe solo una felpa e un paio di leggings, Biacsa Censori no: lei si fa immortalare con una gonna dai maxi spacchi laterali e un micro top a rete portato senza reggiseno. I look audaci sono il suo must have, una firma: da quando è accanto al rapper ha alzato sempre un po' di più l'asticella, provocando in maniera esponenziale. Fino all'ultimo outfit con lato B in vista.

Il nuovo nude look di Bianca Censori

Da quando è la compagna di Kanye West, in molti si sono interrogati sul comportamento di Bianca Censori, soprattutto sulle sue scelte di stile audaci, vere e proprie provocazioni. Qualcuno ha ipotizzato che quei nude look non siano del tutto una sua scelta: per qualcuno sarebbero invece il frutto della sola volontà del rapper, che le imporrebbe un certo modo di vestire. Lei, secondo questa versione, sarebbe a tal punto succube da assecondarlo senza riuscire a dire la propria. Farebbe dunque prevalere il desiderio del compagno piuttosto che ribellarsi, solo per compiacerlo: una vera e propria dinamica di coppia tossica. Ne è convinta anche Amber Rose, ex compagna del rapper, la quale ha raccontato di aver vissuto la stessa situazione.

Per altri, invece, la coppia starebbe portando avanti un vero e proprio progetto di marketing, una strategia imprenditoriale fondata sull'immagine: un modo per tenere alta l'attenzione, per tenere accesi i riflettori, così da farsi pubblicità insomma e avere la strada spianata per futuri progetti. Difficile sapere la verità, anche perché Bianca Censori è completamente restia a rilasciare interviste, non si vede mai da sola e usa poco i social.

Da poco è tornata su Instagram e proprio qui ha condiviso una foto. Nello scatto indossa un look total black, anzi un nude look. Al crop top a maniche lunghe, infatti, ha abbinato un capo davvero insolito (e diciamolo, apparentemente davvero poco comodo). Si tratta di una sorta di gonna-cintura in pelle che copre la parte anteriore, ma lascia scoperta quella posteriore, con il lato B quindi del tutto in vista e rigorosamente senza biancheria. Probabilmente c'è un perizoma incorporato. È tornata alla chioma corvina, dopo la breve fase da bionda, ma era solo una parrucca per promuovere il suo film. Quale sarà la prossima provocazione?