Kate Middleton non lascia mai nulla al caso: il significato del look dalle rose all’abito bianco

La principessa ha visitato la città di Leicester e ha festeggiato con la comunità indiana britannica la Holi Festival (o festa dei colori).

Kate Middleton

Kate Middleton sa perfettamente come fare centro coi suoi look. Da un lato cerca sempre di rispettare l'etichetta: c'è un codice stilistico imposto alle donne della royal family, ovviamente lei non ha mai trasgredito. Ma dall'altro cerca anche di comunicare con ciò che indossa, di veicolare dei messaggi o comunque nascondere dei significati più profondi. Lo fa attraverso le spille, attraverso la scelta dei colori, che spesso celano omaggi o riferimenti. Al tempo stesso cerca di rispettare l'ambiente con le sue scelte, per esempio puntando sul riciclo. Ed è proprio ciò che è successo oggi. La principessa nella giornata di giovedì 5 marzo si è recata a Leicester, per la sua prima visita in assoluto da sola in città. Ci era stata nel 2012 insieme alla regina Elisabetta, nel 2018 col marito, ma mai da sola. Ha catturato l'attenzione col suo outfit candido, un total white spezzato solo dagli accessori coordinati marroni (scarpe e pochette) e dal rosso della collana di fiori. Non è un look casuale.

Il significato del look della principessa

Con questa visita Kate Middleton ha festeggiato, con un giorno di ritardo, l'Holi, una festività indù. Tutta la sua visita in città era strutturata in modo da omaggiare e celebrare la comunità indiana britannica. In città la moglie del principe William ha fatto visita alla Aakash Odedra Company, una nota compagnia di danza che si è esibita solo per lei in abiti tipici, su musica indiana. Ha poi visitato le attività commerciali a conduzione familiare lungo il famoso Golden Mile di Leicester, tra i negozi che vendono i sari e i ristoranti che propongono la tipica cucina indiana. Si è anche fermata al tempio indù Shreeji Dham Haveli, entrando rigorosamente a piedi nudi come impone la tradizione e lì ha ricevuto delle ghirlande in dono.

Per l'occasione, ha riciclato un cappotto color crema su misura di Chris Kerr, indossato per la prima volta per la cerimonia di Natale del 2023. Lo ha abbinato a un capo nuovo del suo guardaroba, mai visto prima: un abito color crema di Ralph Lauren.Ha completato la mise con orecchini "Dina" di Sézane e la pochette "Natasha" di Emmy London. Il bianco è un colore iconico durante l'Holi, in quanto simbolo per eccellenza di purezza, pace e fratellanza. Tutti lo indossano in quella occasione, è la nuance per eccellenza delle celebrazioni dell'Holi.

Leggi anche Perché Kate Middleton in Galles ha indossato dei narcisi gialli sul cappotto

Indossarlo significa per i fedeli fare pace col mondo, mettere tutto a posto. Il momento clou della festa è poi quando le persone si lanciano a vicenda delle polveri colorate addosso: la ricorrenza, non a caso, è nota anche come festa indù dei colori. È un rituale che vuole simboleggiare la rinascita, il rifiorire della vita. Al suo arrivo, la Principessa del Galles ha ricevuto in dono una collana di rose rosse e perle. Anche questa ghirlanda ha un significato speciale durante l'Holi, perché è una festa che si celebra con i fiori e che preannuncia l'arrivo della primavera. Il suo nome è "mala" ed è un simbolo di rispetto e onore nella cultura indiana.