Elettra Lamborghini in reggiseno e tuta griffata mostra il nuovo taglio di capelli “Ho tagliato i capelli” ha annunciato Elettra Lamborghini in tuta e reggiseno. Immediatamente è stata sommersa di complimenti per il nuovo look sbarazzino.

A cura di Giusy Dente

Quando vuole stupire ed esagerare, Elettra Lamborghini sa benissimo come fare. Alcuni dei suoi outfit, soprattutto in occasione di concerti ed esibizioni, sono impossibili da dimenticare. Sul palco di Battiti Live!, per esempio, ha indossato degli originalissimi pantaloni cowboy con lato B scoperto, che ricordavano un po' quelli iconici di Cristina Aguilera del video Dirrty del 2002. Piuttosto sopra le righe anche i suoi outfit sanremesi, nel 2021. Di recente invece l'abbiamo vista in tv in qualità di opinionista de L'Isola dei Famosi con un mini abito bianco bianco di Balmain con décolleté in evidenza e un completo Versace stampato composto da camicia e leggings aderenti. E per chi ancora se lo stesse chiedendo: l'ereditiera non è rifatta, come ha chiarito lei stessa. È tutto naturale!

Il nuovo hairstyle di Elettra Lamborghini

In fatto di capelli la cantante non ha mai osato troppo, soprattutto per quanto riguarda il colore, rimanendo fedele alla sua chioma scura. A volte l'ha però schiarita passando dal nero a un castano più leggero. Ha sperimentato in compenso diversi tagli: sicuramente le extension sono una sua passione, ma da un paio d'anni a questa parte sembra si sia lasciata conquistare dal bob.

Lo ha realizzato (molto coraggiosamente!) proprio poco prima del matrimonio, dicendo addio a ben 10 cm di capelli! Lo ha portato sia liscio che con una cascata di ricci e in questi mesi lo ha tenuto sempre molto curato. Ora ha deciso di accorciarlo ulteriormente e ha mostrato il risultato ai suoi follower. Ha affidato la chioma ai professionisti del salone Arvis, che hanno realizzato per lei un nuovo taglio davvero sbarazzino: è un caschetto asimmetrico scalato davanti con chiome più lunghe dietro e con frangia a tendina.

in foto: cappellino Gucci

Nella foto indossa un paio di pantaloni sportivi Gucci con stampa: un modello simile sul sito della Maison costa 1100 euro. Di Gucci è anche il cappellino da baseball in lana con ricamo a contrasto GG che ha sulla testa: costa 450 euro. La cantante nello scatto è in reggiseno e questo ha distratto alcuni follower, che in effetti del nuovo hairstyle non si erano neppure accorti! Tra i commenti spicca anche quello di Afrojack, il marito della cantante (si sono sposati il 26 settembre 2020), che le ha lasciato delle faccine con gli occhi a cuoricino, evidentemente incantato dall'acconciatura…e non solo.