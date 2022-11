Elettra Lamborghini torna in tv con la frangia: il nuovo look col tubino verde scintillante Questa sera va in onda la puntata finale di Only Fun, il comic show di Canale Nove, e per l’occasione la conduttrice Elettra Lamborghini sfoggerà un nuovo hair look. Sul palco apparirà quasi irriconoscibile con una frangetta sbarazzina.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini si è presa una temporanea pausa dal mondo dello spettacolo, al momento si gode la vita matrimoniale al fianco del marito Afrojack, che segue spesso in giro per il mondo durante i suoi concerti e deejay set. Nonostante la voglia di allontanarsi dai riflettori, ha fatto una piccola eccezione col programma Only Fun, il comic show di Canale Nove che conduce al fianco dei PanPers che le ha permesso di rivelare il suo animo ironico e irriverente. Oggi andrà in onda l'ultima puntata e per l'occasione ha pensato bene di cambiare look in modo drastico: sul palco l'ereditiera sfoggerà un'inedita frangetta sbarazzina.

Elettra Lamborghini col tubino verde petrolio

Questa sera va in onda l'ultimo episodio della seconda stagione di Only Fun ma Elettra Lamborghini ha già rivelato il look che sfoggerà sul palco, visto che si tratta di un programma pre-registrato. L'ereditiera punterà tutto su un colore insolito per l'autunno, il verde petrolio, ma con dei dettagli scintillanti. Il suo abito è un tubino aderente e sinuoso, un modello col bustier scollato e strutturato e la gonna lunga che le fascia le forme tempestata di micro cristalli in tinta. Così facendo, Elettra ha seguito il trend della moda sparkling, un vero e proprio must del periodo che precede le feste natalizie. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gold col tacco alto e non ha rinunciato al piercing al setto.

Elettra Lamborghini in verde petrolio

Il nuovo hair look di Elettra Lamborghini

A rendere il look di Elettra Lamborghini davvero inedito sarà però l'acconciatura: sul palco apparirà quasi irriconoscibile con una frangia a tendina trendy e sbarazzina. Non ha rinunciato al long bob, ormai il suo taglio preferito, ma ha aggiunto questo colpo di testa insolito, soprattutto perché arrivato "a sorpresa". Come ha fatto a cambiare acconciatura tanto velocemente? Nessun taglio drastico, si è semplicemente servita di alcune ciocche applicate al centro della testa (come rivelato qualche tempo fa con delle Stories realizzate nel backstage). I complimenti dei fan la convinceranno a fare visita al parrucchiere per un hair look nuovo di zecca?