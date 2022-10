Elettra Lamborghini con la frangia: il nuovo look nasconde un “trucco” Elettra Lamborghini ha cambiato look in modo drastico nelle ultime ore. Sui social si è mostrata con una frangetta corta e sbarazzina ma ha anche rivelato il “trucco” nascosto dietro la rivoluzione improvvisa.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è tornata a lavorare a pieno ritmo in tv dopo che lo scorso anno aveva deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo. Così facendo, è riuscita a dedicare più tempo al marito Afrojack e a trovare un modo per conciliare alla perfezione vita matrimoniale e impegni professionali. Di recente si è parlato molto di lei a causa della sorella Ginevra, che al GF Vip 7 aveva spesso raccontato del loro rapporto arrivato al capolinea. L'ereditiera, però, non si è lasciata coinvolgere nel gossip e sui social ha continuato a documentare la sua normale quotidianità. Nelle ultime ore, inoltre, ha cambiato drasticamente look, apparendo quasi irriconoscibile nelle Stories.

Elettra Lamborghini sfoggia la frangetta

È ormai da diversi anni che Elettra Lamborghini ha detto addio ai capelli lunghissimi: poco prima del matrimonio con Afrojack ci ha dato un taglio netto e da allora non ha mai più abbandonato il bob. Certo, avendo una ricrescita velocissima passa in poco tempo dal caschetto corto al long bob, ma è chiaro che al momento pare non avere alcuna intenzione di tornare alle lunghezze extra. Di recente sui social si è mostrata tre le "grinfie" della sua parrucchiera, rivelando un hair look inedito. Sebbene non abbia rinunciato alla piega liscia, ha aggiunto una frangetta sbarazzina che l'ha resa quasi irriconoscibile a primo impatto.

Elettra Lamborghini con la frangia

Il nuovo look di Elettra Lamborghini

Guardando bene le Stories postate da Elettra, però, si capisce qual è il trucco di questa improvvisa rivoluzione di stile. Non ha aggiunto nessun tocco di novità alla chioma, ha semplicemente usato una frangetta finta, applicata ai capelli "veri" attraverso delle forcine nascoste. Il risultato, però, è incredibilmente realistico. Il dettaglio che non è passato inosservato? Poco dopo essersi immortalata in questa nuova versione, la Lamborghini ha anche fatto un primo piano sulle punte mentre venivano sfoltite con delle forbici. Avrà intenzione di mettere in atto dei nuovi drastici cambi look? L'unica cosa certa al momento è che è così bella che sta bene con ogni tipo di taglio.

