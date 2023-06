Emma alla festa del Napoli: canta al Maradona con l’abito lungo e gli stivali di cristalli Alla Festa del Napoli la cantante Emma ha omaggiato Pino Daniele: ha conquistato lo stadio con la sua voce e con il suo look scintillante.

A cura di Beatrice Manca

Emma Marrone foto d’archivio

Grande festa a Napoli per la vittoria dello scudetto: dopo la partita contro la Sampdoria è iniziato uno spettacolo presentato da Stefano De Martino, con musica e ospiti vip. Il momento più commovente ha visto protagonista la cantante Emma Marrone che, con un lungo abito asimmetrico, ha voluto rendere omaggio a Pino Daniele intonando Napule è.

Il look di Emma per l'esibizione al Maradona

La cantante salentina ha condiviso tra le storie alcuni momenti della serata: lo stadio gremito, pieno di bandiere azzurre, i cori, la musica. Poi è stato il momento dell'esibizione: Emma ha cantato Napule è accompagnata dall'orchestra, emozionando lo stadio con il ricordo del cantautore scomparso. Per l'occasione ha indossato un lungo abito nero a maniche lunghe, con maxi scollatura e orlo asimmetrico. Il vestito era illuminato da stivali col tacco scintillanti e una serie di collane dorate. Per completare il look la cantante ha tirato indietro i capelli in uno chignon alto e ha esaltato lo sguardo con uno smokey eyes.

Emma al Maradona

Non poteva ovviamente mancare uno scatto con la maglia del Napoli "personalizzata" col suo nome. Emma era in ottima compagnia: alla Festa del Napoli si sono esibiti anche Arisa e Clementino. Al Maradona era presente anche Belén Rodriguez, in abito floreale, per sostenere Stefano De Martino. La Festa è stata trasmessa in diretta su Rai2 e in tutta la città con i maxischermi, contribuendo al ricordo di una serata magica, per i tifosi e non solo.