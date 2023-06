Stefano De Martino pronto per la festa scudetto: è il re del Maradona con la t-shirt dedicata a Napoli Stefano De Martino è pronto per la festa scudetto di questa sera. Nelle ultime ore ha posato sullo sfondo di un suggestivo stadio Maradona vuoto, rendendo omaggio a Napoli col suo look.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per la città di Napoli: finisce il campionato di Serie A e la squadra guidata da Luciano Spalletti verrà insignita ufficialmente col titolo di campione d'Italia (anche se matematicamente lo aveva conquistato già da diverse settimane). Questa sera, dunque, al termine della partita contro la Sampdoria lo stadio Maradona ospiterà una spettacolare festa scudetto, al cui timone ci sarà Stefano De Martino. Il conduttore è alle prese con le prove generali da diversi giorni ma solo nelle ultime ore ha posato sul campo della sua squadra del cuore.

Stefano De Martino a Napoli con Belén e Santiago

Questa sera Napoli verrà illuminata dalla festa scudetto che andrà in scena allo stadio Maradona. Al di là degli ospiti speciali, da Gigi D'Alessio a Nino D'Angelo, fino ad arrivare a Emma Marrone e Stash, ad attirare tutte le attenzioni del pubblico sarà il conduttore Stefano De Martino. Da diversi giorni è tornato a Napoli per le prove generali dell'evento, è stato raggiunto anche da Belén Rodriguez e dal figlio Santiago e ha approfittato dello stadio Maradona vuoto per posare sullo sfondo degli spalti decorati con la scritta Napoli in bianco-azzurro. Nessun hashtag e nessuna didascalia, ha lasciato parlare l'immagine suggestiva e iconica.

Le t–shirt J’adore Napoli

La t-shirt J'adore Napoli di Stefano De Martino

Per un'occasione tanto unica Stefano non ha rinunciato allo stile. Ha abbinato un paio di jeans a sneakers e felpa col cappuccio bianche, completando il tutto con una t-shirt destinata a diventare l'oggetto del desiderio dei napoletani. Si tratta di un modello bianco decorato sul petto con la scritta nera J'adore Napoli. Si tratta di una chicca realizzata in esclusiva per il terzo scudetto della squadra dal magazine Nss, attualmente è in vendita solo nel pop-up omonimo all’interno dello store Plüg in Via Vannella Gaetani ma presto sarà disponibile anche online (insieme ad altri capi e accessori della stessa linea). Insomma, Stefano è prontissimo per dare il via ai festeggiamenti e di sicuro questa sera sorprenderà ancora una volta il pubblico col suo talento.