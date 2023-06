Belén Rodriguez al Maradona con Stefano e Santiago: anticipa la festa scudetto col minidress multicolor Belén Rodriguez e il figlio Santiago sono partiti alla volta di Napoli, hanno raggiunto Stefano De Martino che domenica sarà impegnato con la festa scudetto. Hanno però avuto la possibilità di entrare nello stadio Maradona, documentando tutto sui social.

Domenica 4 giugno sarà una giornata speciale per la città di Napoli: nell'ultima giornata di campionato di Serie A la squadra vincerà ufficialmente lo scudetto. Allo stadio Maradona è già tutto pronto per dare il via ai festeggiamenti post-partita, in occasione dei quali non solo i giocatori alzeranno al cielo l'ambita coppa ma saranno anche accompagnati da ospiti esclusivi, da Clementino a Emma, fino ad arrivare ad Arisa e Stash. A condurre la serata ci sarà Stefano De Martino, che con l'evento ha raggiunto l'ennesimo traguardo della sua carriera. A festeggiare con lui nelle ultime ore non potevano mancare Belén Rodriguez e il piccolo Santiago, arrivati proprio nelle ultime ore nella città partenopea.

Belén e Santiago volano a Napoli da Stefano De Martino

Dopo aver giocato con Luna Marì (in versione super trendy con l'abitino denim), ieri pomeriggio Belén Rodriguez è partita col figlio Santiago alla volta di Napoli, il motivo? Raggiungere papà Stefano a poche ore dalla festa scudetto. La cosa che forse in pochi sanno è che grazie al conduttore hanno avuto la possibilità di accedere in un suggestivo stadio Maradona deserto poco dopo le prove generali. La conduttrice si è seduta sulle panchine della squadra partenopea col figlio, ha giocato a pallone con lui a piedi nudi sull'erba e infine lo ha immortalato mentre abbracciava orgoglioso il papà.

Stefano e Santiago De Martino al Maradona

Il look per l'estate di Belén

Naturalmente Belén non ha rinunciato allo stile per quest'occasione speciale e sui social non ha potuto fare a meno di mostrare il suo look. Se il figlio Santiago ha reso omaggio alla città e all'evento indossando la maglietta della squadra del Napoli, la mamma ha preferito qualcosa che si rivelerà perfetto per l'estate alle porte.

Minidress Me Fui

Ha indossato un minidress firmato Me Fui, un modello sbarazzino con l'abbottonatura a portafoglio, decorato all-over con una stampa geometrica multicolor sui toni dell'arancione, del rosa e del fucsia (prezzo 99 euro). Ci sarà anche lei alla festa scudetto o preferirà rimanere nel backstage a sostenere Stefano?