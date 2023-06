Luna Marì veste firmata: è trendy con l’abito in denim ma con la gonna multicolor Luna Marì è la regina di stile della primavera e a dimostrarlo sono i look che mamma Belén Rodriguez le fa sfoggiare ogni giorno. Nelle ultime ore, ad esempio, è apparsa adorabile con un abitino metà denim, metà multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile e bella, tanto da riuscire ad attirare tutti i riflettori su di sé ogni volta che la mamma Belén Rodriguez e il papà Antonino Spinalbese la mostrano sui social. Oggi sta trascorrendo la giornata proprio con la conduttrice, che fin da poche ore dopo il risveglio non ha esitato a immortalarla nelle sue Stories. Sarà perché le due sono già pronte per uscire o semplicemente perché la bimba sta bene in ogni versione, ma la cosa certa è che ancora una volta ha lasciato tutti senza parole col suo stile.

Lo stile trendy di Luna Marì

Gonnellina azzurra in stile fata turchina, abito corallo, stampa vichy in perfetto stile estivo: Luna Marì è sempre super trendy e sembra essere destinata a seguire le orme della mamma nella moda. Certo, per ora è solo una bambina, ma è impossibile non rimanere incantati di fronte il suo innato fascino. Nelle ultime ore è apparsa ancora una volta nelle Stories di Belén e ha sfoggiato un nuovo look all'insegna del glamour. La piccola è intenta a bere da sola un bicchiere d'acqua e, una volta finito, rivela il viso sporco di cioccolato, facendo impazzire tutti con la sua dolcezza.

Luna Marì in Guess

Luna Marì è la regina della primavera

A farla da protagonista è l'adorabile abitino che indossa. Si tratta di un modello firmato Guess col busier in denim e la gonna di tulle decorata con una stampa multicolor. Ha la chiusura con bottoni in stile chemisier, il colletto Peter Pan e delle ruches al posto delle maniche, mentre a separare i due tessuti è un inserto elasticizzato in vita. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 65 euro. Capelli legati in un raccolto spettinato, occhi azzurri grandi e profondi e tenerezza da vendere: Luna Marì sembra avere tutte le carte in regola per essere una baby influencer.