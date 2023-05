Il look primaverile di Luna Marì: è una principessina col vestito a balze rosa corallo Giornata casalinga per Belén Rodriguez assieme alla piccola Luna Marì, vestita come una piccola principessa.

A cura di Giusy Dente

Quando è coi figli, Belén Rodriguez non resiste alla tentazione di condividere con la sua community la gioia che prova nel vedere felici i suoi due bambini, la serenità che sente dentro di sé quando è con loro. Assieme a Santiago e Luna Marì torna anche lei un po' bambina, trascorre momenti di preziosi tra giochi, passeggiate, scherzi, coccole. Sia il primogenito che "la piccola" di casa sono spesso protagonisti di foto e video. In particolare la bimba nata dalla relazione con Antonino Spinalbese è amatissima da fan e follower, che non possono fare a meno di apprezzare i suoi look da principessina.

Il nuovo look di Luna Marì

La tonalità corallo, tra il rosa e l'arancione, è una delle più trendy nel periodo primaverile ed estivo, proprio perché richiama il mondo floreale e della natura: è luminosa e delicata, ispira ottimismo e spensieratezza. Non a caso la nuance Living Coral è stata scelto da Pantone nel 2019 come Color of the Year proprio per la sua vivacità. Poi si è fatto avanti il Burnt Coral, una versione più "bruciata" nominata da Pantone come must have della primavera 2021. In questa stagione tiepida i colori pastello sono perfetti e difatti se ne è fatta conquistare anche Belén, che ha scelto il corallo per la sua bambina.

Luna Marì come una principessa

I look eleganti sono i preferiti di Luna Marì, che ha sempre sfoggiato abitini da baby principessa. L'ultimo è un vestitino a balze con fiocco dietro la schiena e maniche a sbuffo, un vestitino che ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan, abituati agli outfit sempre curati nei dettagli della bambina. Dopo la versione fata turchina con fiocco tra i capelli, è stata la volta di questa versione più principesca in nuance pastello, davvero adorabile, completata con calze bianche e calzini col musetto di un gattino sui piedi.