Luna Marì è una fata turchina: il nuovo look con l’abito azzurro abbinato al fiocco tra i capelli Belén Rodriguez si è goduta una giornata soleggiata all’aria aperta in compagnia di Luna Marì. Per l’occasione ha trasformato la bimba in una fata turchina: ecco le foto dell’adorabile look.

A cura di Valeria Paglionico

Era da tempo che Belén Rodriguez si serviva dei social solo per documentare i suoi impegni lavorativi, dagli shooting fashion alle nuove puntate de Le Iene Show con tanto di look all'ultima moda, nelle ultime ore, però, è tornata a mostrare i dolci momenti trascorsi con i figli. Se a Santiago ha dedicato un post con didascalia "Divento pazza" associata a una foto in primissimo piano, alla secondogenita Luna Marì ha riservato diverse delle sue Stories. Per l'occasione per lei ha scelto un adorabile look primaverile in pieno stile "fata turchina": ecco tutti i dettagli dell'outfit della bimba.

Il look primaverile di Luna Marì

La piccola Luna Marì si gode la primavera e lo fa in compagnia di mamma Belén, che adora farle trascorrere le giornate all'aria aperta tra fiori variopinti e corse sui prati. Nelle ultime ore è stata proprio la presentatrice ad averle fatto sfoggiare un look davvero adorabile: l'ha trasformata in una fata turchina in carne e ossa con un romantico abitino celeste con gonna a ruota lunga fino alle caviglie e colletto Peter Pan a contrasto in bianco. Per proteggerla dal freddo ha aggiunto un maglioncino crop in blu scuro e lo ha abbinato a un paio di polacchine di camoscio dello stesso colore. Complice il fatto che i suoi occhi stanno diventando sempre più azzurri, l'effetto finale è stato assolutamente splendido.

Luna Marì col ciondolo bebè

Al di là dell'abito turchino, ci sono altri piccoli dettagli nel look di Luna Marì che non sono passati inosservati agli appassionati di moda. Belén ha legato i capelli della bimba in un mezzo raccolto spettinato e per farlo si è servita di un micro fiocchetto coordinato in celeste con il quale ha creato una sorta di "fontanella" al centro della testa. Al collo, inoltre, la bimba ha portato una collanina con un pendente a forma di silhouette di bambina: si tratta di un prezioso firmato Le Bebè, è in oro rosa ed è smaltato in fucsia. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di gioielli viene venduto a 180 euro. Insomma, la piccola di casa Rodriguez sembra essere destinata a diventare una vera e propria icona fashion.