Belén Rodriguez a Le Iene sfida la scaramanzia: abbina il tubino viola alle scarpe in denim

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che tiene incollati gli spettatori alla tv con interviste e inchieste esclusive. Da diversi anni a condurlo c'è Belén Rodriguez che, rimasta "orfana" dopo l'addio di Teo Mammucari, è da sola al timone di programma (anche se col sostegno di Max Angioni). Da sempre cura nei minimi dettagli i suoi look da palcoscenico ma ieri ha sfidato le convenzioni con un colore tutt'altro che scaramantico. Le ha portato male? Assolutamente no, anzi, ha letteralmente brillato con la sua bellezza e col suo stile glamour: ecco chi ha firmato il sensuale tubino con le rose.

L'abito anti-scaramanzia di Belén Rodriguez

Sebbene abbia detto addio agli abiti fiorati e romantici di Magda Butrym, Belén Rodriguez continua a essere super primaverile sul palco de Le Iene Show. Ha affidato il suo armadio al brand Philosophy di Lorenzo Serafini e puntata dopo puntata riesce sempre a incantare il pubblico tra top colorati, completi a effetto tie-dye e abiti "trasformabili" in total white. Ieri sera ha però scelto un colore che solitamente viene "bandito" in tv, il viola. Ha sfidato la scaramanzia indossando un tubino drappeggiato sul davanti, un modello fasciante con la gonna al ginocchio, le maniche lunghe e il girocollo, decorato all-over con delle maxi rose rosse. Attualmente non è in vendita, fa parte infatti della collezione Pre-F/W 2023-24 di Philosophy di Lorenzo Serafini.

Philosophy di Lorenzo Serafini, collezione Pre–F/W 2023–24

Le pumps in denim di Belén

Per completare l'outfit Belén ha scelto un ulteriore accessorio in pieno stile primaverile. Di cosa si tratta? Di un paio di décolleté col tacco a spillo in total denim, per la precisione il modello Eva 12 mm di Le Silla (572 euro). Non è mancato il tocco prezioso con i suoi amati Love Bracelet di Cartier, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci, mettendo in risalto le lunghezze e le punte leggermente più chiare. Niente rossetto rosso o trucco marcato, questa volta ha preferito un make-up dai toni estremamente naturali. Il look viola le ha portato sfortuna come vorrebbero le convenzioni? Assolutamente no, Belén ha dimostrato che è arrivata l'ora di sfatare questo mito.

