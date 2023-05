Belén Rodriguez a Le Iene con le rose blu: il nuovo look è ispirato agli anni 2000 Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show e Belén Rodriguez si è riconfermata icona fashion. Sul palco ha lasciato esplodere la primavera con un top decorato con delle originali rose blu.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che ormai da anni viene condotto da Belén Rodriguez. Dopo l'addio di Teo Mammuccari, è rimasta da sola al timone dell'iconica trasmissione. Certo, al suo fianco ha diverse spalle, primo tra tutti Max Angioni, ma ormai è lei la "one woman show". Settimana dopo settimana sfoggia sempre dei look all'ultima moda, dando prova di essere una vera e propria icona fashion oltre che un sex symbol. Dopo il tubino "trasformabile" della scorsa diretta, ieri sul palco ha lasciato esplodere la primavera con delle maxi rose blu: ecco tutti i dettagli dell'outfit ispirato ai primi anni 2000.

Chi firma l'armadio di Belén a Le Iene

Nel momento in cui ha dato il via alla nuova stagione de Le Iene a inizio marzo, Belén Rodriguez ha cambiato stilista. Se prima puntava tutto sullo stile sensuale e romantico di Magda Butrym, ora sta affidando i suoi look da palcoscenico a Philosophy di Lorenzo Serafini. Spazia tra completi col crop top e pencil skirt coordinati, tubini total black ma con un tocco floreale e pantaloni a vita altissima, seguendo in modo impeccabile i trend di stagione. Ieri, ad esempio, si è ispirata ai primi anni 2000 sfoggiando un pantalone bianco oversize, un modello dal taglio maschile con la cintura regolabile che permette di indossarlo a vita bassa o regolare.

Look Philosophy di Lorenzo Serafini

Lo stile primaverile di Belén Rodriguez

Il capo chiave dell'outfit è però il top strapless in pieno stile primaverile. Il modello si chiama Flower Bloom, è a fondo bianco ma ricoperto di rose blu dai tratti pittorici: è aderente, drappeggiato e ha dei fiocchi laterali che aggiungono un ulteriore tocco femminile.

Leggi anche Belén Rodriguez si prepara per Le Iene: con extension e caschetto è pronta per cambiare stile

Per completare il tutto Belén ha scelto un paio di sandali total silver di Casadei con tacco a spillo e cinturino alla caviglia metallici e fascetta tempestata di micro cristalli. È rimasta fedele alla coda di cavallo portata bassa e con la fila centrale, mentre per quanto riguarda il make-up ha osato con un rossetto rosso fuoco. Insomma, Belén sta dettando legge in fatto di stile e di sicuro saranno moltissime coloro che la imiteranno durante queste ultime settimane di primavera.