Belén Rodriguez a Le Iene è glamour in total black (con un tocco di colore floreale) Look total black per Belén a Le Iene: ha scelto un outfit glamour nella puntata del 28 marzo. Al sofisticato abito arricciato ha aggiunto un dettaglio floreale.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez in Philosophy di Lorenzo Serafini

Belén Rodriguez è tornata a pieno regime ai suoi impegni con Le Iene. La showgirl è entrata nel cast nella precedente stagione televisiva, ammettendo di aver coronato un sogno nel cassetto che la accompagnava sin dal suo arrivo in Italia. È stata riconfermata per l'anno in corso, nuovamente in coppia con Teo Mammucari. Quest'ultimo ha a sorpresa lasciato il programma alcune settimane fa, forse per una lite coi vertici e così è subentrato al suo posto il comico Max Angioni, attualmente al timone con l'argentina. Belén Rodriguez è stata assente per una puntata e quando è tornata ha spiegato di aver semplicemente sentito il bisogno di staccare un po' la spina e ricaricare le energie. Ne ha approfittato per trascorrere un po' di tempo in famiglia, in concomitanza col compleanno della sorella Cecilia. È tornata in tv sfoggiando un adorabile look primaverile, mentre nella puntata di martedì 28 marzo ha drasticamente cambiato stile imponendosi con l'intramontabile total black.

Il nuovo look di Belén Rodriguez a Le Iene

Belén Rodriguez è un'icona di stile e a Le Iene sta puntando su look sempre diversi che mettono in risalto la sua femminilità e sensualità. I suoi must sono tubini aderenti, gambe in primo piano, maxi scollature, alternando capi colorati e nuance glamour come il black and white. Proprio il nero è la tonalità protagonista del look della puntata di martedì 28 marzo. La showgirl ha puntato su un brand che ama molto e che valorizza la sua personalità chic: è un brand di cui ha già indossato le creazioni ma che fa parte del suo guardaroba da poco tempo.

Si è affidata a Philosophy di Lorenzo Serafini. Questo marchio è comparso, per la prima volta nel 2023, proprio a Le Iene: alcune settimane fa ha sfoggiato una sofisticata jumpsuit con ruches sulle spalle e maxi scollatura ella collezione Pre-Fall 2023, abbinata a reggiseno rosso in vista. Ma il brand è entrato a far parte anche della quotidianità dio Belén Rodriguez, dei momenti al di fuori delle telecamere. Ha indossato alcuni capi della Maison per un look casual primaverile, lontano dal palcoscenico e dal set televisivo.

Philosophi di Lorenzo Serafini ha fatto ancora capolino nella puntata del 28 marzo. La conduttrice ha scelto un abito midi drappeggiato in taffetà stretch, a maniche lunghe. Le arricciature sulla parte superiore donano movimento e il vestito è ulteriormente impreziosito da spalline imbottite e maniche a sbuffo, un must dello stile Philosophy. Sul sito ufficiale del brand costa 865 euro. All'altezza della spalla destra ha aggiunto un tocco primaverile: un fiore.

La conduttrice ha abbinato all'abito un paio di décolleté tono su tono. Ama completare i look più sofisticati tacchi alti, proprio come in questo caso. Stavolta la scelta è caduta sul brand Ninalou: ha indossato un paio di raffinate décolleté nere, con sottile cinturino alla caviglia reso scintillante da micro cristalli, posizionati anche all'altezza dei talloni. Sul sito ufficiale questa calzature costano 330 euro.