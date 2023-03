Belén Rodriguez cambia stilista a Le Iene: chi ha firmato la tuta col reggiseno a vista Belén Rodriguez ha cambiato stilista a Le Iene Show. Nella puntata di ieri ha sfoggiato una sensuale e sofisticata jumpsuit con le ruches sulle spalle e una maxi scollatura: ecco chi l’ha firmata.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che ormai da anni intrattiene il pubblico con le sue inchieste e le sue interviste esilaranti. Dopo l'improvviso addio di Teo Mammucari, Belén Rodriguez è diventata la presentatrice "unica", anche se verrà gradualmente affiancata sempre di più da Max Angioni. La cosa certa è che riesce a catalizzare l'attenzione degli spettatori con la sua bellezza e col suo stile. In quanti hanno notato che sul palco ha messo in atto una vera e propria rivoluzione fashion? Per la diretta di ieri ha cambiato stilista, apparendo sofisticata e sensuale con una jumpsuit che ha lasciato il reggiseno in vista.

Il nuovo stilista che veste Belén a Le Iene

Fino alla scorsa settimana Belén a Le Iene si era sempre affidata a Magda Butrym, la stilista di origini polacche che ha firmato tutti i suoi outfit in questa nuova edizione del programma. Sul palco ha spaziato tra minidress floreali che hanno anticipato la primavera, completi mannish ma col panciotto al posto della giacca, coordinati con minigonna e top strapless che hanno rivisitato il classico gessato in modo iper sensuale. Nella puntata di ieri, però, la conduttrice ha dato il via a un nuovo percorso di stile nel programma di Italia 1: per la prima volta nel 2023 ha cambiato designer, affidandosi alla Maison Philosophy di Lorenzo Serafini.

Belén Rodriguez in Philosophy di Lorenzo Serafini

La jumpsuit nera di Belén

Niente minidress o tailleur, ieri sera Belén a Le Iene ha sfoggiato una sensuale jumpsuit total black della collezione Pre-Fall 2023 di Philosophy di Lorenzo Serafini. Si tratta di un modello dal taglio sartoriale in fresco di lana stretch super leggero, caratterizzata da pantaloni a zampa, ruches in taffetà che enfatizzano le spalle e una maxi scollatura che lascia il reggiseno in vista. La conduttrice ha puntato tutto su una fascia rosso ciliegia che ha messo in risalto il seno, abbinandola al colore del rossetto molto marcato. Per completare il tutto ha poi scelto un paio di décolleté in vernice nera col tacco a spillo firmati Ninalilou. In quante prenderanno ispirazione dal suo look per questi ultimi giorni dell'inverno?

