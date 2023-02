Belén Rodriguez a Le Iene punta sul gessato: top e minigonna al posto del classico tailleur Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Le Iene Show e Belén ha ancora una volta incantato il pubblico col suo look. Ha rilanciato il gessato ma in una versione tutt’altro che rigorosa: ecco chi ha firmato il suo completo.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che ogni settimana intrattiene il pubblico con le sue inchieste. Dopo l'addio improvviso di Teo Mammucari, Belén Rodriguez è rimasta l'unica conduttrice e, sebbene venga affiancata da Max Angioni, è lei che riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé in ogni puntata grazie al suo stile glamour, sensuale e sofisticato. Se nelle scorse dirette aveva puntato su dei minidress fiorati aderenti e scollati, ora ha cambiato registro e ha rilanciato il tradizionale gessato ma in una versione tutt'altro che rigorosa. Ecco cosa ha indossato l'argentina per l'appuntamento andato in onda ieri sera.

Il completo gessato di Belén Rodriguez

Dopo il total black con la spalla nuda della scorsa settimana, per la puntata de Le Iene andata in onda ieri Belén Rodriguez ha reinterpretato il classico completo gessato in una versione sensuale e glamour. Per lei niente tailleur, pantaloni o blazer, ha preferito un look tutt'altro che rigoroso e formale. Si è rivolta ancora una volta a Magda Butrym, la stilista di origini polacche che fino ad ora ha firmato tutti i suoi outfit sul palco di Italia 1. Ha abbinato un corsetto strapless con il reggiseno strutturato a una minigonna a portafoglio decorata con un fiore in tinta sul lato e una lunga fusciacca che cade a cascata sulla gamba. Il prezzo dei capi? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti rispettivamente a 945 e 1055 euro.

I capi di Magda Butrym

Belén con collanti e tacchi alti

Per completare il tutto Belén ha scelto un paio di collant velatissimi che hanno messo in risalto le gambe e gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione i décolleté Bella in vernice total black firmati Le Silla. Ha tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto dei colori molto naturali ma con un tocco di rossetta ciliegia sulle labbra. Insomma, ancora una volta la Rodriguez si è riconfermata un'indiscussa icona fashion. Questa sera sarà ancora una volta sul palco per Michelle Impossible come preannunciato dalla stessa Hunziker: cosa indosserà per "sfidare" la svizzera a colpi di glamour?

