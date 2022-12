Belén Rodriguez a Le Iene cambia stile: sul palco indossa la tutina nera scintillante Ieri sera è andata in onda la decima puntata de Le Iene Show e per l’occasione Belén Rodriguez ha cambiato stile. Niente minidress o tailleur mannish, ha sfoggiato una jumpsuit aderente e scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Martedì 6 dicembre è andata in onda la decima puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 condotto ancora una volta dall'inedita coppia formata da Teo Mamuccari e Belén Rodriguez. Ad attirare tutti i riflettori su di sé settimana dopo settimana è soprattutto l'argentina, che sul palco riesce a mixare alla perfezione eleganza, glamour e sensualità. Se fino ad ora aveva puntato sempre su minidress di pelle, completi con pantaloni e top scollati o tailleur mannish, ieri sera ha cambiato radicalmente stile. Ha sfoggiato una tutina aderente in total black ma dai dettagli scintillanti, trasformandosi così in una iper femminile dark lady.

La jumpsuit scintillante di Belén a Le Iene

Non è la prima volta che Belén sceglie il total black per calcare il palcoscenico de Le Iene, lo aveva già fatto diverse settimane fa con un sensuale mini abito con una rosa sul petto, ma questa volta ha declinato il trend in una versione tuta nuova.

Belén Rodriguez in Ermanno Scervino

Niente tubini o tailleur, ha preferito una sensualissima jumpsuit nera da dark lady che le ha fasciato la silhouette con sinuosità. Si tratta di un modello della collezione Primavera/Estate 2023 di Ermanno Scervino (stilista a cui si è affidata fin dall'inizio del programma), per la precisione una tutina nera ricoperta di fili di paillettes in tinta, con i pantaloni a zampa e il bustier smanicato, aderente e scollato.

Leggi anche Belén Rodriguez si prepara per Le Iene: con extension e caschetto è pronta per cambiare stile

Ermanno Scervino collezione P/E 2023

Belén con il Love Bracelet d'oro

Per completare il tutto la Rodriguez ha scelto un paio di décolleté in tinta col vertiginoso tacco a spillo, anche se sono rimaste praticamente "invisibili" per tutta la serata, visto che sono state coperte dalla zampa d'elefante dei pantaloni. Non sono mancati i dettagli preziosi: l'argentina ha ancora una volta sfoggiato gioielli Cartier, dall'iconico Love Bracelet in oro giallo ai maxi anelli coordinati.

Belén indossa gioielli Cartier

Capelli sciolti e leggermente ondulati, rossetto ciliegia e sorriso stampato sulle labbra: Belén non potrebbe essere più felice e soddisfatta di questa nuova esperienza su Italia 1. A questo punto non resta che chiedersi: cosa indosserà per le puntata natalizie de Le Iene Show?