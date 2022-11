Belén Rodriguez a Le Iene è romantica e dark: per la puntata 5 sceglie il bustier coi cuori Ieri sera è andata in onda la quinta puntata de Le Iene Show e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori è stata Belén Rodriguez. Niente colori accessi e gambe in mostra, questa volta ha preferito un look dark dall’animo sensuale e romantico.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo de Le Iene Show, l'irriverente programma di inchieste di Italia 1 che per la seconda stagione consecutiva viene condotto dalla coppia formata da Teo Mamuccari e Belén Rodriguez. Ad attirare le attenzioni del pubblico settimana dopo settimana è soprattutto l'argentina con i suoi look glamour e sensuali. Dopo il body trasparente total white e il minidress di pelle, ieri sera, in occasione della quinta puntata, ha preferito qualcosa di più rigoroso ma allo stesso tempo iper femminile. Ha puntato su un outfit mannish e dark ma dall'animo romantico: ecco il dettaglio adorabile "nascosto" sulla scollatura del bustier.

Chi firma i look di Belén a Le Iene

Se lo scorso anno ha osato tra stringhe rivelatrici e aderentissimi mini abiti, nella nuova stagione de Le Iene Belén sta mixando eleganza senza tempo e sensualità. Fin dalla prima puntata si è affidata alla Maison Ermanno Scervino, scegliendo look glamour, femminili e chic, dal completo di pelle color prugna al tubino strapless con le rose sul corpetto. Per il quinto appuntamento col programma ha scelto un altro outfit del brand ma questa volta dall'animo dark e romantico.

Belén Rodriguez in Ermanno Scervino

Ha abbinato un paio di pantaloni classici a vita alta, un modello con la riga laterale in raso e degli spacchi sugli orli, a un bustier senza spalline con un ricamo a intaglio a forma di cuore sul décolleté. Il dettaglio che balza subito all'occhio è il profondo scollo a V ma i più attenti di sicuro avranno notato anche la decorazione romantica.

Bustier Ermanno Scervino

Belén col choker d'oro sul palco

Per completare il tutto Belén ha scelto un paio di décolleté neri col tacco a spillo e dei gioielli Cartier, primo tra tutti il collier choker della collezione Agrafe in oro giallo. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, portandoli con la fila molto laterale e il ciuffo dietro l'orecchio. Per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei colori naturali che hanno messo in risalto sia gli occhi profondi che la bocca carnosa. Insomma, la Rodriguez a Le Iene sta dimostrando di non essere più solo un'icona sexy: è il simbolo della donna elegante e chic che sa esaltare la sua sensualità con stile.