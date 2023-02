Michelle Hunziker a Le Iene col tubino scintillante: “prende” Belén e la porta a Michelle Impossible Michelle Hunziker ha calcato per la prima volta il palco de Le Iene Show, sfidando a colpi di stile la padrona di casa Belén Rodriguez. Il motivo per cui lo ha fatto? È “andata a prendere” l’argentina per portarla a Michelle Impossible questa sera.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è prontissima per il ritorno in tv con Michelle Impossible, il one woman show di Canale 5 arrivato alla sua seconda edizione. A poche ore dalla prima puntata su Canale 5 la conduttrice svizzera ha documentato sui social gli ultimi preparativi, dai balletti alle performance di coppia con gli ospiti speciali. Prima di dare il via a questa nuova esperienza, però, ha voluto fare una sorpresa all'amica Belén Rodriguez: le ha fatto visita a Le Iene Show, così da "prelevarla" e portarla sul palco del suo programma. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Dopo il tailleur a righe colorate, questa volta ha lasciato spazio agli scintillii.

Michelle Hunziker con l'abito in maglia

Ieri sera a Le Iene Show è andata in scena una vera e propria sfida a colpi di stile tra due donne amatissime del mondo dello spettacolo: Belén Rodriguez e Michelle Hunziker. Se da un lato l'argentina ha messo in risalto la sua sensualità con un completo gessato con minigonna e corsetto, la svizzera ha preferito il classico tubino nero ma rivisitato in una versione scintillante. Ha indossato un lungo abito in maglia a costine, un modello aderente, con la gonna alla caviglia, le maniche lunghe e lo scollo a barca. La sua particolarità? Era ricoperto di micro glitter argentati. Ha completato il tutto con una collana choker decorata con un micro fiore di cristalli, un raccolto bon-ton e la manicure rosso fuoco.

Michelle Hunziker prima de Le Iene

Perché Michelle Hunziker ha debuttato a Le Iene

Per quale motivo Michelle Hunziker è andata per la prima volta a Le Iene? Per lei niente inchieste, scherzi o monologhi, ha semplicemente dato una piccola anticipazione del suo programma. Come annunciato sui social, è "andata a prendere" Belén per portarla sul palco di Michelle Impossible questa sera. L'argentina sarà tra gli ospiti speciali della prima puntata e di sicuro farà di tutto per dare vita a una vera e propria sfida di stile con la collega. Tacchi a spillo, abiti da sera, gioielli scintillanti, cosa riserveranno ai fan? A questo punto non resta che aspettare qualche ora per scoprire cosa sfoggeranno in prima serata su Canale 5.