Michelle Hunziker a Viva Rai 2 anticipa la primavera: canta con Max Pezzali in tailleur a righe Michelle Hunziker è stata tra gli ospiti della puntata di questa mattina di Viva Rai 2. Ha duettato con Max Pezzali e Katia Follesa, anticipando la primavera con un adorabile tailleur a righe.

A cura di Valeria Paglionico

Viva Rai 2, il programma presentato da Fiorello che va in onda dal lunedì al venerdì sia in radio che in tv, è tornato alla sua tradizionale versione mattutina dopo essere stato spostato in tarda notte per tutta la settimana del Festival di Sanremo. Questa mattina la puntata è stata come al solito scoppiettante e tra i numerosi ospiti c'era anche una delle donne più amate dello spettacolo italiano: Michelle Hunziker, accompagnata da Katia Follesa (che l'accompagnerà sul palco di Michelle Impossible a fine mese). Le due si sono esibite con Max Pezzali ma è stata soprattutto la svizzera ad attirare le attenzioni del pubblico con un look che ha anticipato la primavera.

Il completo di seta di Michelle Hunziker

Sarà perché il ritorno in tv con Michelle Impossible è ormai alle porte o perché semplicemente le giornate soleggiate fanno già "pregustare" la primavera, ma la cosa certa è che Michelle Hunziker ha portato un'esplosione di allegria sul palco di Viva Rai 2. La conduttrice si è esibita con Max Pezzali e Katia Follesa sulle note di una canzone inedita e ironica intitolata La rivincita delle bionde, mettendo in mostra tutte le sue doti da showgirl. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, apparendo coloratisima e glamour. Ha anticipato la primavera con un tailleur che sembra essere di seta, un modello decorato all-over con delle righe verticali in blu elettrico e verde smeraldo.

Michelle Hunziker col completo a righe

Michelle Hunziker lancia il trend primaverile

Il completo mannish da avere assolutamente in primavera? Quello di Michelle Hunziker a Viva Rai 2. Al di là dei colori sgargianti, anche il modello si preannuncia un vero e proprio must. La giacca è crop, doppiopetto e col bavero di raso a contrasto in tinta unita, mentre i pantaloni sono classici e a vita alta ma decorati con due catene dall'animo rock su uno dei fianchi. La conduttrice ha avuto la necessità di proteggersi dal freddo, dunque ha completato il tutto con un lupetto nero e degli stivaletti col tacco medio abbinati, ma quando le giornate cominceranno a essere più calde lo potrà abbinare anche a décolleté, sandali e top scollati. Insomma, la Hunziker ha dettato legge in fatto di stile, anticipando una delle manie che di sicuro spopoleranno nei prossimi mesi.