Belén Rodriguez col fiore sul seno a Le Iene: per la nona puntata sceglie il minidress grigio perla Ieri sera è andata in onda la nona puntata de Le Iene Show e Belén Rodriguez ha ancora una volta dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha scelto un colore insolito per l’inverno, il grigio perla, apparendo meravigliosa con un minidress col fiore sul petto.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che per il secondo anno consecutivo viene condotto dalla coppia formata da Teo Mamuccari e Belén Rodriguez. Al di là delle inchieste shock presentate settimana dopo settimana, ad attirare le attenzioni del pubblico non possono che essere i look dell'argentina. Sul palco appare sempre glamour e sensuale, dando prova di essere una indiscussa icona fashion capace di mixare alla perfezione trend di stagione, eleganza e dettagli iper femminili. Per la nona puntata andata in onda ieri sera ha scelto un colore insolito per l'inverno, il grigio perla, sfoggiando un minidress col maxi fiore sul petto.

Chi cura l'armadio di Belén a Le Iene

Se lo scorso anno a Le Iene Belén aveva puntato sull'audacia di David Koma con i suoi completi stringati e cut-out, in questa nuova edizione del programma ha affidato il suo armadio a una delle Maison italiane più apprezzate degli ultimi anni: Ermanno Scervino. Dalla prima puntata a oggi ha sfoggiato solo abiti e completi della nota griffe fiorentina, spaziando tra tubini di pelle, tailler mannish abbinati a body trasparenti e bustier scollati ma dai dettagli romantici. Per la diretta numero 9 non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di eleganza, apparendo meravigliosa e glamour con un look della collezione Primavera/Estate 2023.

Ermanno Scervino collezione Primavera/Estate 2023

Belén anticipa il colore must della primavera

Sul palco de Le Iene Belén ha indossato un minidress di pelle con la gonna corta e leggermente a campana, le spalline sottili e il corpetto con la scollatura a cuore. La sua particolarità? Oltre ad avere dei tagli cut-out sul costato, è contraddistinto da un maxi fiore sempre di pelle al centro del seno. Il colore, inoltre, è davvero insolito per l'inverno: niente toni caldi come il bordeaux, il prugna, nero o il tabacco, la Rodriguez ha preferito un più luminoso grigio perla, anticipando la nuance must della prossima primavera. Sandali col tacco a spillo, gioielli Cartier e capelli sciolti e ondulati hanno completato l'outfit. Nelle future puntate del programma l'argentina sceglierà qualcosa di più "natalizio" o continuerà ad andare controcorrente?

