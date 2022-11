Belén Rodriguez a Le Iene col completo over scintillante: nella puntata 7 cambia look con le extension Ieri sera è andata in onda la settima puntata de Le Iene Show e ancora una volta Belén Rodriguez ha incantato tutti col suo stile. Ha puntato sulla moda mannish sfoggiando un completo over scintillante e ha aggiunto anche un tocco di novità al suo hair look.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 tornato a intrattenere il pubblico il martedì sera. A condurlo c'è ancora una volta la coppia formata da Teo Mamuccari e Belén Rodriguez, che settimana dopo settima danno sempre vita a sketch ironici e divertenti. Ad attirare le attenzioni dei media, però, è soprattutto l'argentina, che con i suoi outfit riesce a lasciare sempre tutti senza parole. Se nelle scorse dirette aveva puntato tutto sull'audacia tra maxi scollature e minidress di pelle aderentissimi, nella settima puntata del programma ha seguito il trend della moda mannish: ecco tutti i dettagli del suo look scintillante.

Il completo panna di Belén a Le Iene

Non è la prima volta che Belén sfoggia un tailleur con giacca e pantaloni a Le Iene, lo aveva già fatto nella puntata di debutto, dove era apparsa meravigliosa e sensuale in total white. Ieri sera è tornata alla moda mannish con un completo leggermente diverso ma firmato sempre Ermanno Scervino (collezione P/E 2023), Maison a cui ha affidato il suo armadio per la seconda esperienza su Italia 1.

Ermanno Scervino collezione P/E 2023

Ha scelto un modello over color panna ma tempestato di micro paillettes in tinta, col blazer doppiopetto lungo e i pantaloni palazzo abbinati. Per completare il tutto ha scelto un bustier color nude, gli immancabili tacchi a spillo e dei preziosi gioielli Cartier.

Belén Rodriguez in Ermanno Scervino

Belén Rodriguez con le beach waves

A fare la differenza nel look di Belén sono stati i capelli lasciati sciolti e fluenti. Se la scorsa settimana aveva indossato una parrucca per sfoggiare un long bob sbarazzino, questa volta ha optato per le lunghezze extra. Complice l'intervento del noto parrucchiere milanese Norino Extension, ha aggiunto alla chioma delle ciocche lunghissime e non ha esitato a esaltarle con delle adorabili beaxh waves portate con la fila centrale. Insomma, la Rodriguez è la regina del trasformismo quando si parla di acconciature, anche se non perde mai la sua innata passione per lo stile trendy. In quante sognano una chioma tanto lunga per aggiungere un tocco iper femminile ai look autunnali?