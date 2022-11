Belén Rodriguez a Le Iene con la parrucca: nella puntata 6 sfoggia un chiodo al collo da 30mila euro Ieri sera è andata in onda la sesta puntata de Le Iene Show e ancora una volta Belén Rodriguez si è distinta per eleganza e sensualità. Abito di pizzo, chiodo d’oro al collo e parrucca: ecco tutti i dettagli del nuovo look.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che per il secondo anno consecutivo viene condotto dalla coppia formata da Teo Mamuccari e Belén Rodriguez. È proprio quest'ultima che settimana dopo settimana riesce sempre ad attirare tutti i riflettori su di sé: oltre a essere un'indiscussa icona di bellezza, vanta anche uno stile glamour e sensuale capace di fare tendenza. Se lo scorso martedì aveva optato per un romantico total black, in occasione della sesta diretta ha preferito il pizzo bianco, osando con una inedita parrucca e con un chiodo d'oro intorno al collo: ecco tutti i dettagli del nuovo look della presentatrice.

L'abito di pizzo bianco di Belén a Le Iene

Per la puntata 6 de Le Iene Show Belén è tornata al total white ma, invece di puntare sulla moda mannish come aveva fatto durante il debutto, ha preferito la sensualità di un abito di pizzo. Si tratta di un capo della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Ermanno Scervino, Maison a cui si è affidata fin dall'inizio della trasmissione.

Ermanno Scervino A/I 2022–23

Per la precisione ha indossato un modello strapless a tubino con la gonna al ginocchio, uno scollo a V profondissimo e delle decorazioni floreali traforate all-over. Per completare il tutto ha scelto delle scarpe a contrasto, ovvero un paio di décolleté gioiello con tacco a spillo in nero e con una fibbia scintillante tempestata di cristalli sulla punta.

Belén con le scarpe gioiello a Le Iene

Quanto costa la collana a chiodo di Belén

A fare la differenza nel look di Belén è stata però la collana, un collier rigido a forma di chiodo in oro giallo: fa parte della linea Juste un Clou di Cartier e sul sito ufficiale della gioielleria viene venduta a 33.000 euro. La vera novità, però, sta nell'acconciatura. Come preannunciato poche ore prima della diretta, Belén ha cambiato stile: niente più capelli lunghissimi, ha sfoggiato un long bob voluminoso e con la riga centrale. Il segreto della "nuova" chioma? Si tratta di una parrucca alla quale sono state aggiunte delle extension. Teo Mamuccari conosceva il "trucco" e non ha esitato a prendere in giro con ironia l'argentina per tutta la serata. La Rodriguez starà pensando di darci un taglio per davvero?