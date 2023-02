Belén Rodriguez a Le Iene in pantaloni: il nuovo look total black lascia la spalla nuda Belén Rodriguez è la protagonista indiscussa de Le Iene Show e ieri sera ha dato l’ennesima prova di essere un’icona fashion. Sul palco è apparsa elegante e sensuale in total black, scoprendo la spalla con un top monospalla.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, martedì 14 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 presentato da Belén Rodriguez, che dopo l'addio di Teo Mammucari viene affiancata da Max Angioni. Al di là delle inchieste e degli ospiti speciali di ogni puntata, ad attirare le attenzioni del pubblico è soprattutto l'argentina, che settimana dopo settimana appare sempre sensuale ed elegante sul palco. Per la diretta di ieri ha puntato ancora una volta sullo stile darkancora una volta sullo stile dark, anche se ha detto addio alle minigonne e ai cut-out: ecco tutti i dettagli del nuovo look sfoggiato su Italia 1.

Chi ha firmato il look nero di Belén a Le Iene

Nelle ultime settimane Belén Rodriguez a Le Iene ha sfoggiato spesso dei minidress fiorati che hanno portato un tocco di primavera in studio. Nella puntata di ieri, però, ha cambiato ancora una volta registro tornando al total black. A firmare il nuovo look è stata ancora una volta Magda Butrym, la stilista di origini polacche a cui ha affidato tutto il suo armadio per il programma. Tra dettagli cut, fiori ricamati tono su tono e linee sinuose, l'argentina riesce a mettere in risalto tutta la sua sensualità senza rinunciare all'eleganza. Ieri sera, ad esempio, ha puntato su un paio di pantaloni baggy a vita alta, li ha abbinati a un top monospalla aderente decorato con delle rose a effetto 3D (prezzo 720 euro).

Il look di Magda Butrym

I sandali gold di Belén

Per completare il tutto Belén ha scelto un cinturone in tinta che le ha segnato il punto vita, degli scintillanti gioielli Messika e un paio di scarpe a contrasto in total gold. Per la precisione si tratta dei sandali Intrigo Strap di Giuseppe Zanotti, un modello col tacco a spillo e un cinturino sottile intorno alla caviglia. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 795 euro. La Rodriguez ha inoltre rivoluzionato l'acconciatura: niente più pieghe sciolte, ha preferito tenere i capelli legati in un raccolto bon-ton con dei ciuffi laterali che le cadevano sul viso. Insomma, Belén ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion: in quanti prenderanno ispirazione dal suo look nero per l'inverno?