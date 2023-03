Cecilia Rodriguez, compleanno in famiglia: è la regina della festa con boa di piume e diadema Cecilia Rodriguez ha riunito la famiglia al completo sul lago di Como per festeggiare il suo 33esimo compleanno tra palloncini rosa, torta personalizzata e boa di piume.

A cura di Beatrice Manca

Cecilia Rodriguez ha compiuto 33 anni e ha riunito tutta la famiglia per festeggiare in grande stile: i Rodriguez-Moser hanno trascorso il weekend sul Lago di Como tra barbecue, brindisi e passeggiate sul lungolago. Niente party in grande stile o serate in discoteche: Cecilia Rodriguez ha voluto festeggiare circondata dall'affetto dei suoi cari sfoggiando un look casual e comodo. Ovviamente non sono mancati palloncini rosa, musica, torta personalizzata e ….un boa di piume fucsia!

La festa di compleanno di Cecilia Rodriguez

Alla festa di compleanno di Cecilia non poteva certo mancare il fidanzato Ignazio Moser: i due stanno organizzando il matrimonio, che dovrebbe svolgersi alla fine dell'estate. Oltre ai genitori, Gustavo e Veronica, e al fratello Jeremias, era presente anche la sorella Belén Rodriguez, casual con jeans e cardigan, che ha pubblicato alcuni video della festa: "Una famiglia diversamente normale", ha scritto. Nei video si vede la famiglia che canta tanti auguri a te in una sala piena di palloncini rosa per festeggiare Cecilia, che ha spento le candeline di una torta personalizzata con stelline scintillanti e con il suo soprannome, Chechu. Al party mancava Stefano De Martino, probabilmente per impegni di lavoro, particolare che ha alimentato il gossip sui social.

La torta personalizzata di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez festeggia il compleanno con la tuta in jeans

Per la festa di compleanno Cecilia Rodriguez ha scelto una serie di look all'insegna della comodità e dello stile: durante il weekend ha alternato bomber, salopette e jeans tagliati, mentre per la festicciola in famiglia ha indossato una tuta in denim blu notte con mocassini neri e calze bianchi, seguendo la tendenza del momento. Ha aggiunto un tocco spiritoso con un boa in piume fucsia e una coroncina argentata scintillante sui capelli. Anche in pigiama e calzettoni Cecilia Rodriguez non perde il suo fascino spensierato: del resto è la regina della festa. Domenica si è rilassata sul lungo lago con una giacca impermeabile imbottita e un dettaglio di lusso: una borsa Bottega Veneta. Si tratta del modello Pouch, in vendita a 3200 euro: regalo di compleanno?