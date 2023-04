Belén Rodriguez a Le Iene in total black: abbina i pantaloni a vita altissima al bustier Nella puntata de Le Iene del 25 aprile, Belén Rodriguez ha puntato sull’intramontabile eleganza del total black.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez in Philosophy di Lorenzo Serafini

Dopo la grandiosa festa di compleanno a tema basket organizzata per il figlio Santiago, Belén Rodriguez è tornata agli impegni di lavoro che la vedono settimanalmente occupata sul set de Le Iene. È un progetto televisivo a cui tiene molto e che porta avanti con professionalità e entusiasmo, salvo imprevisti! Due settimane fa, per esempio, ha dovuto rinunciare a causa del Covid! La showgirl era una fan del programma da tempo, difatti far parte del cast è il coronamento di un sogno, come ha confidato due anni fa, quando è cominciata l'avventura. Sul palco la conduttrice si è sempre imposta, puntata dopo puntata, con look di tendenza senza mai sbagliare un colpo.

Chi firma i look di Belén Rodriguez a Le Iene

È la stylist Nicole Costi e curare l'immagine della showgirl e a scegliere gli outfit che il pubblico ammira di puntata in puntata a Le Iene. L'esperta sa come valorizzare la showgirl, che nel programma spazia tra monocolore e stampe, tra jumpsuit e tubini aderenti, senza mai sbagliare un colpo in fatto di stile. I fan la ammirano proprio perché sa combinare eleganza e sensualità, prediligendo brand che incarnano queste due anime.

Belén Rodriguez e Melissa Satta a Le Iene

Nelle prime puntate la conduttrice si è affidata alla stilista di origine polacca Magda Butrym, che ha firmato tutti i look fino a quando non c'è stata la svolta e hanno fatto la loro comparsa i capi firmati Philosophy di Lorenzo Serafini. Il brand ha fatto da protagonista nelle ultime settimane, compresa la precedente, quando Belén Rodriguez ha puntato su un completo in stampa tie dye. Decisamente diverso il look sfoggiato nella puntata di martedì 25 dicembre.

in foto: top Philosophy di Lorenzo Serafini

Belén Rodriguez in total black

L'intramontabile total black è uno dei look preferiti di Belén Rodriguez, perché rivela la sua parte più glamour. Dopo aver indossato il nero nella puntata del 28 marzo, un abito arricciato con dettaglio floreale, stavolta la scelta è caduta su un completo, ovviamente Philosophy di Lorenzo Serafini. La conduttrice ha sfoggiato un crop top dalla costruzione a bustier con scollatura a cuore, aderentissimo e con fila di bottoncini frontale, impreziosito da una fusciacca che avvolge il punto vita e si raccoglie in un fiocco.

in foto: pantaloni Philosophy di Lorenzo Serafini

Sul sito ufficiale costa 296 euro. L'ha abbinato a un paio di pantaloni a vita altissima, anche questi con abbottonatura centrale decorativa, posizionata proprio per evidenziare la silhouette. Costa 350 euro. La conduttrice ha aggiunto un paio di slingback con tacco alto e gioielli Messika, per conferire un tocco di luce all'outfit chic.