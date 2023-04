Belén Rodriguez, completo effetto metallico a Le Iene: abbina la gonna a vita altissima al crop top Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show e ancora una volta Belén ha spopolato col suo look. Ha scelto il bianco ma con un tocco metallico, abbinando gonna a vita altissima e crop top.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che da anni spopola con le sue inchieste e le sue interviste. Belén Rodriguez è la "padrona di casa" e, dopo essersi presa una temporanea pausa qualche settimana fa, è tornata sul palco in splendida forma. Per la primavera ha cambiato radicalmente look, dicendo addio alle sfumature bionde e sfoggiando degli scurissimi capelli color nocciola. Nonostante ciò, non ha perso la passione per la moda e continua a essere una vera e propria icona di stile. Sul palco della trasmissione Mediaset ieri sera ha proposto un outfit coordinato tutto da imitare: ecco chi lo ha firmato.

Chi veste Belén a Le Iene

Da quando è cominciata la primavera Belén ha rivoluzionato il suo stile sul palco de Le Iene Show: se fino a qualche mese fa si era affidata alla stilista Magda Butrym, spaziando tra minidress fiorati e sensuali e tailleur mannish in versione rivisitata, ora punta tutto sul brand Philosophy di Lorenzo Serafini. Fino ad ora ha alternato jumpsuit portate col reggiseno a vista a tubini fascianti, ma è stato nella nuova puntata del programma che ha dato il meglio di lei in fatto di look. Ha scelto uno degli outfit della collezione Spring/Summer 2023, per la precisione un completo a fondo bianco ma con dei decori floreali a effetto metallico all-over.

Philosophy di Lorenzo Serafini collezione Spring/Summer 2023

Belén con i capelli lunghi e scuri sul palco

Il look della nuova puntata de Le Iene è caratterizzato da due pezzi coordinati: la pencil skirt a vita altissima lunga fin sotto al ginocchio e il crop top strapless decorato con dei maxi bottoni sul davanti. Così facendo Belén ha lasciato in vista gli addominali come impone il trend del momento. Per completare il tutto ha scelto gli immancabili bracciali Cartier e un paio di sandali di Ninalilou, per la precisione il modello Lady in specchio con cinturino alla caviglia e tacco a spillo. Capelli sciolti e leggermente ondulati, così da mettere in risalto le lunghezze extra, trucco dai toni naturali e sorriso sereno: la conduttrice de Le Iene non è mai stata così bella e stilosa.

Leggi anche Belén Rodriguez mostra il pancino: il suo crop top di cristalli è il più amato dalle star