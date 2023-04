Belén Rodriguez torna a Le Iene dopo il Covid: punta sul tie dye ma in versione bon-ton Belén Rodriguez è tornata a Le Iene dopo il Covid ed è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha rilanciato la stampa tie dye ma l’ha rivisitata in chiave bon-ton e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata a Le Iene Show dopo che la scorsa settimana aveva dato forfait "a sorpresa". Non appena cominciata la puntata ha subito messo a tacere le malelingue che si sono ostinate a parlare di lei negli ultimi giorni e ha precisato che la sua assenza non era stata dovuta a una crisi matrimoniale o a una presunta gravidanza, semplicemente era risultata positiva al Covid (come del resto aveva raccontato in alcune Stories social). Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? La conduttrice ha puntato tutto sulla stampa tie dye ma declinandola in una versione bon-ton e glamour: ecco chi ha firmato il suo look primaverile.

Belén e la passione per i crop top a Le Iene

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Belén Rodriguez. Il dettaglio di stile che sembra non poter proprio mancare nei suoi look da palcoscenico? Il crop top che lascia gli addominali in vista. Da quando ha cambiato stilista, passando dai look romantici di Magda Butrym ai completi trendy di Philosophy di Lorenzo Serafini, sfoggia spesso delle canotte-reggiseno per completare i suoi outfit. Fatta eccezione per un tubino drappeggiato total black, ha indossato sempre i micro top, abbinandoli a pantaloni palazzo a vita altissima o a sensuali pencil skirt. Ieri lo ha fatto ancora, scegliendo una stampa destinata a diventare ancora una volta un trend: il tie dye.

Philosophy di Lorenzo Serafini collezione P/E 2023

Il look tie dye di Belén Rodriguez

Per il ritorno a Le Iene dopo il Covid Belén ha scelto un adorabile look primaverile di Philosophy di Lorenzo Serafini (collezione P/E 2023). Ha indossato un completo con micro top e gonna tubino coordinati, entrambi in cotone stretch a stampa tie dye ispirata ai colori della natura. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté color panna, per la precisione i Love 90 di Ninalilou con il tacco a spilla e il cinturino incrociato intorno alla caviglia. Collanine d'oro sottili, capelli portati sciolti e lisci, così da mettere in risalto le lunghezze extra, e make-up dai toni naturali: Belén è di nuovo in splendida forma e si è riconfermata ancora una volta un'indiscussa icona di stile.

Leggi anche Belén Rodriguez senza trucco e con la tuta, si prepara per Le Iene ma scopre di avere il Covid