Il secondo compleanno di Santiago De Martino: la festa a tema basket con Belén e Luna Marì Santiago De Martino ha festeggiato per la seconda volta il suo compleanno, lo ha fatto con un nuovo party a tema basket, in occasione del quale ha posato in compagnia di mamma Belén e la piccola Luna Marì.

A cura di Valeria Paglionico

Santiago De Martino ha compiuto 10 anni lo scorso 9 aprile e ha festeggiato a Napoli con la famiglia quasi al completo (la zia Cecilia Rodriguez era infatti a Los Angeles per il Coachella Festival). Complice il fatto che era il giorno di Pasqua e che si godeva le vacanze scolastiche nella enorme villa a Posillipo di papà Stefano, il bimbo non ha potuto celebrare il suo grande giorno in compagnia degli amichetti. Nel weekend, però, ha recuperato tutto e ha organizzato un nuovo party a Milano. Il tema scelto? Il basket, ovvero il suo sport preferito. L'unico grande assente era il padre ma solo per questioni lavorativi, attualmente è infatti impegnato a teatro: ecco tutti i dettagli della festa del figlio di Belén.

Il party a tema basket

Nel weekend Santiago De Martino ha festeggiato per la seconda volta il suo compleanno e lo ha fatto con gran parte degli amici e dei parenti. A documentare ogni dettaglio del party sono stati gli zii Cecilia e Jeremias Rodriguez e la nonna Veronica Cozzani, che non hanno esitato a immortalare il bimbo tra palloncini arancioni e blu, palloni da basket e gonfiabili a forma di 10. Come spesso dimostrato anche sui social da mamma Belén, la pallacanestro è il suo sport preferito e anche nel giorno del compleanno ha voluto celebrare questa innata passione. Naturalmente non è mancata la torta a tema: una maxi sneaker Nike Jordan realizzata con la pasta da zucchero.

La festa a tema basket

Belén in versione casual con i figli

Per l'occasione Santiago ha puntato sullo stile casual con una felpa smanicata col cappuccio in verde lime portata con sotto una t-shirt in tinta. Si è lasciato immortalare insieme alla mamma e la sorella, dando vita a un adorabile quadretto famigliare. Abitino a fiori, micro cardigan e ballerine per Luna Marì, jeans over e strappati, canotta bianca e sneakers per Belén Rodriguez: mamma e figli sono riusciti a mixare alla perfezione comodità e glamour per un evento atteso come un secondo party di compleanno. A questo punto, dunque, non resta che aspettare di vedere la dolce famigliola riunita quando Stefano porterà a termine i suoi impegni professionali in giro per l'Italia.

