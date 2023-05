Luna Marì è pronta per l’estate: stampa vichy e borsa orsetto per la giornata con nonna Veronica Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Per lei l’estate sembra essere arrivata: ecco il look che ha sfoggiato per trascorrere la giornata con la nonna Veronica Cozzani.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha appena portato a termine la sua esperienza a Le Iene Show, ieri sera ha condotto l'ultima puntata della stagione e ha incantato il pubblico con un prezioso tubino tempestato di cristalli. A chi ha lasciato la secondogenita Luna Marì, la figlia nata dall'amore ormai finito con Antonino Spinalbese? A sua mamma Veronica Cozzani, che sui social non ha esitato a documentare ogni dettaglio della giornata trascorsa con la bimba. Complici il sole e il caldo, per lei è stato scelto un adorabile look che anticipa l'estate: ecco tutti i dettagli.

Il look che anticipa l'estate di Luna Marì

L'avevamo lasciata in versione "fata turchina" col vestitino abbinato al fiocco tra i capelli, oggi ritroviamo Luna Marì pronta per dare il via all'estate. La nonna Verica Cozzani l'ha portata al parco mentre mamma Belén era impegnata con Le Iene e le ha fatto sfoggiare un look adorabile e glamour. La piccola ha indossato un abitino a stampa vichy, un vero e proprio must della bella stagione, per la precisione un modello bianco e rosso con un fiocco sulla schiena e le ruches sulle maniche e sulla gonna a ruota. A completare il tutto non sono mancate le ballerine rosa portate con i calzini col pizzo a vista.

Luna Marì con l’abito a stampa vichy

Luna Marì con la mini bag coi glitter

A rendere il look di Luna Marì ancora più adorabile è stata la borsetta: una mini bag total pink con i manici rigidi e dei dettagli glitterati, decorata con il viso di un orsetto sul davanti. Per creare un abbinamento ancora più trendy la nonna le ha consegnato anche un pupazzo coordinato (che ha tenuto abbracciato per tutta la mattinata). Riccioli biondi al vento, profondi occhi azzurri e risata contagiosa: la piccola Luna Marì potrà è una meravigliosa "sognatrice" (come l'ha definita mamma Belén) e giorno dopo giorno diventa sempre più bella.