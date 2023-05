Belén Rodriguez saluta Le Iene, il look dell’ultima puntata vale quasi 6000 euro Look delicato per Belén Rodriguez, nell’ultima puntata de Le Iene. Ha salutato il programma con un abito di strass, abbinato a sandali con tacco alto.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez a Le Iene

Termina l'avventura di Belén Rodriguez a Le Iene, programma che anche quest'anno non ha mancato di riservare scoop e sorprese. L'edizione ha visto l'inaspettato addio di Teo Mammucari, che la lasciato la conduzione in mano alla showgirl argentina, accompagnata dal terzetto di comici formato da Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. La padrona di casa ha chiuso questa stagione (la seconda per lei nello show) in bianco, affidandosi alla Maison che l'ha accompagnata in quasi tutte le puntate.

I look più belli di Belén a Le Iene

Nelle prime puntate de Le Iene, Belén Rodriguez ha puntato su look firmati da Magda Butrym, stilista di origini polacche amatissima dalle celebrities. Sul palco ha spaziato optando prima per un minidress floreale romantico e sensuale perfetto in vista della primavera, poi per un completo mannish proposto in chiave originale, con panciotto al posto della giacca, infine ha scelto un coordinato in stampa gessata composto da minigonna e top strapless. La svolta fashion con cambio di designer ha visto l'arrivo di abiti firmati dalla Maison Philosophy di Lorenzo Serafini.

Belén Rodriguez in Philosophy di Lorenzo Serafini

La conduttrice ha debuttato con una sensuale jumpsuit total black abbinata a reggiseno rosso in vista, proponendo poi nelle puntate successive coordinati, pantaloni a vita altissima e diversi abiti longuette caratterizzati da silhouette aderentissima: l'ultimo, quello viola (con cui ha sfidato l'antica superstizione legata a questo colore nel mondo della tv, dove un tempo era bandito).

in foto: abito Philosophy di Lorenzo Serafini

Il look dell'ultima puntata

Belén Rodriguez ha scelto i colori tenui per l'ultima puntata de Le Iene. Il look con cui ha chiuso questa edizione del programma è nuovamente firmato Philosophy di Lorenzo Serafini: Aè un abito in tulle stretch impreziosito da scintillanti strass, fasce incrociate sul seno che scoprono le spalle, morbidi e avvolgenti drappeggi sulla gonna, che enfatizzano la silhouette. Le maniche extra-long si infilano come guanti, difatti la conduttrice ha scelto di stare senza. Sul sito ufficiale del brand il vestito costa 5345 euro.

in foto: sandali Le Silla

Lo ha abbinato a un paio di scarpe di un brand di cui indossa spesso le creazioni: si tratta di un modello Le Silla, che tra l'altro porta proprio il suo nome! I sandali Belen sono estremamente chic, con punta aperta, fasce incrociate sul piede, cinturino che avvolge la caviglia, tacco alto a stiletto. Costano 514 euro. Il valore totale dell'outfit è di 5859 euro. Per impreziosirlo, la conduttrice si è affidata ai gioielli Messika. Terminata l'avventura sul palco de Le Iene, quale sarà il prossimo impegno di Belén Rodriguez in tv?